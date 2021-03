Dopo gli assembramenti chiude la moschea a Milano

Pochi giorni fa hanno destato clamore le immagini della moschea abusiva di via Lopez, estrema periferia occidentale di Milano. All'esterno erano presenti decine di persone in attesa di effettuare la preghiera in una città che, come l'intera Lombardia, era in zona rossa. Con le attività commerciali della città in ginocchio a causa delle restrizioni, i ristoranti chiusi da ormai un anno, ha scatenato molte polemiche vedere il regolare svolgimento dell'attività in una moschea che, per altro, risulta abusiva. Oggi è arrivata la notizia della chiusura dell'edificio religioso almeno fino a che Milano permarrà in zona rossa, ossia fino ai primi di aprile.

A denunciare gli assembramenti davanti alla moschea di via Lopez è stata Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Da parte del Comune fino a quel momento pare non ci sia stata nessuna azione di contenimento, nessuna azione di sgombero come, invece, si sono spesso viste in altre zone della città. Ed è proprio si questo punto che Silvia Sardone si era soffermata nella sua denuncia: " È inconcepibile che il Comune non faccia rispettare le leggi, in questo caso quella regionale sui luoghi di culto, a maggior ragione in una situazione di pandemia come quella che stiamo attraversando ". Poche ore fa, a una settimana di distanza dalla denuncia, le saracinesche della moschea di via Lopez a Milano non sono state sollevate ed è comparso un cartello in doppia lingua, arabo e italiano. " Informiamo che la moschea rimarrà chiusa durante la zona rossa ", si legge sul foglio.