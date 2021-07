Cortocircuito Pd: critica Sala su degrado e sicurezza

In molte delle grandi città italiane, compresa Milano, si andrà al voto tra due mesi o al massimo tre. La campagna elettorale è già partita da un pezzo e il Partito democratico sembra non aver perso tempo. Negli ultimi la sinistra milanese è evidentemente interessata a incrementare il suo bottino di voti, come dimostra il totale disinteressamento nei confronti delle occupazioni abusive e illegali del territorio. Se intervenisse, la sinistra andrebbe a intaccare uno dei suoi bacini di elettorato più prolifici e quindi preferisce non agire e lasciare totale libertà a centri sociali e immigrati, che nel frattempo prendono possesso degli edifici comunali in disuso di Milano. Il Pd, però, è riuscito ad andare anche oltre mettendosi contro la sua stessa giunta, come dimostrano alcuni cartelli comparsi in zona Bovisa, periferia nord-ovest, e segnalati dal consigliere regionale della Lega Max Bastoni.

" A Milano il Partito democratico è alla frutta se contesta l’operato della propria amministrazione comunale sui temi della sicurezza e del degrado ", ha dichiarato il consigliere in una nota con allegato il cartello firmato dal "circolo Pd Bovisa-Dergano". Al centro della critica l'Amsa, la società che si occupa della gestione della nettezza urbana a Milano e in altre città della cinta milanese. " Troppa immondizia abbandonata, troppe strade dimenticate, orari di raccolta rifiuti che bloccano la circolazione ", si legge tra le altre lamentele. Eppure, il controllo dell'operato dell'azienda incaricata della nettezza urbana è competenza della giunta comunale, che è attualmente in mano al Partito democratico.

Così come è in parte competenza della giunta comunale la sicurezza pubblica, anch'essa sotto attacco nel cartello del circolo dem milanese, dove si chiede un'implementazione dei presidi notturni delle forze dell'ordine e la presenza dei vigili di quartiere. Nel cartello si lamentano gli schiamazzi notturni ma anche lo spaccio di droga e le risse, niente che non sia già stato segnalato dalla (vera) opposizione che da sempre denuncia l'inciviltà e l'illegalità spesso collegata all'immigrazione irregolare. Solo pochi giorni fa si denunciavano feste in uno dei più noti centri sociali, mentre i locali regolari sono costretti a rimanere ancora chiusi.