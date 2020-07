Il venditore di rose bengalese gettato in acqua nella Darsena

Uno sconcertante atto di violenza è accaduto nella notte in Darsena, il bacino acqueo artificiale situato a Milano nei pressi di Porta Ticinese utilizzato per l'ormeggio e il rimessaggio delle imbarcazioni che navigavano i Navigli.

Un venditore ambulante di rose di 55 anni è stato spinto nello specchio d'acqua da due giovani che, dopo aver compiuto la vile e folle azione, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il grave episodio è accaduto intorno alle due sul lato di viale D'Annunzio, su quello che è il passeggio pedonale del vecchio "porto di Milano". È qui che vittima ed aggressori si sono incontrati. Non è chiaro se fra i tre vi sia stato qualche diverbio: fatto sta che l'uomo è stato spinto in acqua dai due ragazzi che poi si sono dati alla fuga. Nonostante la tarda ora, la zona in quel momento era ancora piuttosto affollata di giovani impegnati nella "movida" e nella ricerca di un po’ di refrigerio.

Fortunatamente il 55enne non ha riportato serie conseguenze nell’aggressione: l'uomo è stato aiutato e soccorso da un equipaggio del 118 e dai vigili del fuoco prontamente arrivati sul posto. In Darsena è anche arrivata un'ambulanza per le eventuali cure del caso ma il venditore non ha voluto essere accompagnato in ospedale. Sul fatto sta indagando gli agenti della Questura di Milano che, per far luce sul caso e dare un volto ai responsabili dell’azione violenta, starebbero acquisendo anche le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Non è la prima volta che i venditori di rose finiscono nel mirino di balordi senza scrupoli. Nel febbraio del 2016, ad esempio, un 20enne del Bangladesh venne pestato con calci e pugni da alcuni ragazzi in viale Bligny, finendo in codice rosso in ospedale. Nel maggio del 2018 in una discoteca di via Padova un 51enne fu aggredito da un ragazzo di 21 anni originario dell'Est Europa e irregolare in Italia: il giovane colpì la vittima con un pugno in faccia, facendogli perdere conoscenza. L’uomo finì in ospedale in codice giallo mentre l'aggressore venne arrestato.