Milanodoro, oro e preziosi tornano protagonisti

Si svolgerà da venerdì 12 a lunedì 15 novembre la seconda edizione di Milanodoro, progetto completamente dedicato al settore dell'oreficeria e dell'orologeria.

“Fare squadra insieme” è il motto per il secondo anno dell’evento che si svolgerà su due livelli. Il primo, quello B2b, sarà dedicato all’incontro tra produttori, grossisti e distributori dei principali marchi con i venditori al dettaglio; il secondo, B2c, vedrà l’interazione tra quest’ultima categoria e i propri clienti che, in questo modo, potranno scoprire tutte le ultime novità del mondo del settore orafo in arrivo per il Natale 2021.

La serie di micro e macro eventi, vernissage e incontri di Milanodoro avverrà negli spazi allestiti ad hoc per l’occasione così come nelle sedi dei principali attori del mondo dell’oro e dei preziosi nella città di Milano. Il capoluogo meneghino fungerà da cornice per il l'iniziativa che sarà la spinta decisiva per rimettere in moto il business dopo i momenti più critici dell’anno scorso.

Proposta dall’Associazione Orafa Lombarda, Milanodoro vedrà AOL come collettore degli happening organizzati dalle aziende, creando un ecosistema in grado di coinvolgere tutti i partecipanti. I canali principali delle comunicazioni saranno digitali, dalle e-mail ai social network, fino alle riviste di settore; importante anche l’applicazione realizzata per l’edizione di quest’anno che permetterà di geolocalizzare i luoghi della manifestazione.