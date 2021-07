Il mock up del nuovo Falcon 6X esposto a Milano Linate Prime

Il mock up full cabin di un Falcon 6X di Dassault Aviation è esposto nell’area antistante l’ingresso del terminal Milano Prime a Linate, lo scalo di business&general aviation di Sea Prime, società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di business&general aviation per gli aeroporti di Linate e Malpensa.

Progettato per garantire il massimo comfort a passeggero e pilota, il Falcon 6X rappresenta l'ultima evoluzione del leggendario heritage aeronautico di Dassault: il twinjet più spazioso, avanzato e versatile nel segmento dei business jet a lungo raggio. Il mock up dell’aeromobile, in scala 1:1, rimarrà esposto fino a domenica 4 luglio.

“Siamo orgogliosi che Dassault Aviation abbia scelto Milano Prime come una delle principali tappe europee per mostrare alla clientela premium e internazionale il proprio aeromobile top di gamma, confermando l’importanza del nostro mercato che sta raggiungendo in queste settimane livelli di traffico pre-pandemia”, commenta Chiara Dorigotti ceo di Sea Prime.

“Milano non è solo uno dei principali hub business in Europa, ma anche una città fashion all’avanguardia che saprà apprezzare la cabina del Falcon, moderna, elegante ed efficiente - aggiunge Vadim Feldzer, responsabile della comunicazione di Falcon di Dassault Aviation -. Milano Linate Prime è stata, quindi, una tappa obbligata per il tour europeo del mock-up del 6X.