La moda sbarca al museo per celebrare la donna

Pamela Dell'Orto

L'immagine simbolo di Milano Moda Donna, che da oggi fino a lunedì 24 colonizza Milano con la bellezza di 188 appuntamenti, vede la modella Lea T al Museo del 900. E non è un caso che sia stata scattata (da Stefano Guindani) proprio in un museo, perché la moda è sempre più intenzionata a promuovere i luoghi d'interesse storico e architettonico di Milano. Ecco allora che il Poldi Pezzoli per la prima volta entra nella Fashion Week per ospitare la rassegna ufficiale della settimana. «Memos a proposito della moda in questo millennio» (dal 21 febbraio al 4 maggio) sarà una meta obbligata per chi vuole capire la moda: il percorso creato dalla curatrice Maria Luisa Frisa parte dalle «Lezioni Americane» di Italo Calvino e si avvale di firme come Stefano Tonchi.

I MUSEI

La moda sfila e s'infila sempre più spesso nei luoghi simbolo di Milano. Succede domani al Museo del 900, dove Jordan espone i capi della sua prima collezione femminile fra i capolavori, coinvolge il pubblico in un'esperienza immersiva e presenta (in anteprima) la nuova sneaker Air Jordan dedicata a Milano. Ospiti speciali, fra un talk su inclusività e coraggio e un workshop creativo, tre milanesi: la stilista Gilda Ambrosio, la ballerina Lidia Carew e Nausicaa Dell'Orto, capitano della Nazionale di Football americano femminile. Ecco che il Museo della Permanente di via Turati ospita per la prima volta il Fashion Hub di Camera Moda con i giovani africani, italiani e ungheresi, mentre ai talenti cinesi sarà dedicata un'area virtuale. Stasera l'inaugurazione con il lancio della campagna «China, we are with you», ponte fra Italia e Cina con messaggi e contenuti speciali per far vivere la Fashion Week in diretta ai quasi mille operatori cinesi che quest'anno mancheranno all'appello.

LE NOVITÀ

Fra i debutti più attesi di questa settimana che vede in passerella 56 sfilate, 96 presentazioni, e 34 eventi, quello di Bianca e Giulia Valentino: le nipoti di Mario Valentino appena approdate alla guida dell'ufficio stile dell'azienda di famiglia, venerdì insieme alla nuova collezione donna rilanceranno la linea uomo. Molto attesi il ritorno a Milano di Philipp Plein, Moncler, Roberto Cavalli e Romeo Gigli.

LE MOSTRE

Ci saranno anche molti inediti nel percorso della mostra dedicata a Peter Lindbergh che Giorgio Armani inaugura da Armani Silos. Aperta al pubblico dal 22 febbraio al 2 agosto, mette in luce lo sguardo unico del fotografo tedesco. Fra i tanti eventi, ospita anche la mostra fotografica «Il Giorno e la Notte» alla My Own Gallery, protagonisti il cappotto e le strade di Milano. Mentre la galleria Robertaebasta insieme a Cuoio di Toscana mette in mostra per tutta la settimana una chitarra d'autore autografata da Ermal Meta: stasera è al centro di un'asta benefica, il ricavato andrà all'Associazione Casa della Donna di Pisa.