My Art Guide Milan, tutti gli eventi della settimana dell'arte in una App

My Art Guide Milan, una “bussola” digitale per scoprire e orientarsi nel mondo dell’arte a Milano in occasione di miart 2021 - la manifestazione che si tiene a fieramilanocity_Mico dal 19 al 19 settembre - e della Milano Art Week con il suo palinsesto di eventi, inaugurazioni e progetti speciali promossi in città da miart in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Milano, istituzioni pubbliche e fondazioni private.

La App, guida partner ufficiale gratuita di miart, è prodotta da Lightbox, ed è uno strumento unico e facile per orientarti nella scena artistica contemporanea. Consente di scegliere gli spazi d'arte da visitare, le mostre, gli eventi da non perdere. Tutto a portata di mano.

Per averla, basta cercare "miart art week 2021" nell'App Store o su Google Play, scaricare la App e inizia a esplorare. Il Comitato editoriale di My Art Guide Milan comprende Davide Giannella (curatore indipendente), Nicola Ricciardi (direttore artistico di miart) e Giovanna SiIva (fondatrice e caporedattrice di Humboldt Books), hanno selezionato gli spazi d'arte più interessanti e individuato anche alcuni tra i migliori ristoranti e hotel in città.