Myplant & Garden, torna a fiorire il business verde in Fiera

Torna “fiorire” Myplant & Garden, il Salone internazionale del verde che si tiene - dopo due anni di assenza - dal 23 al 25 febbraio in Fiera Milano a Rho. Manifestazione professionale di riferimento del settore allestita in tre padiglioni e in un’area esterna che si trasformano in 45.000 metri quadrati di foresta, terrazzi, prati, campi fioriti e in un’arena di prove pratiche di macchinari e palcoscenico di sfilate flower-fashion. Cuore pulsante dei mercati internazionali florovivaistici che vedono l’Italia protagonista in termini di produttivi e qualitativi.

E grande protagonista è anche la Lombardia, con ben 170 espositori sui 700 presenti in fiera, rappresentanza del peso della regione che è la seconda potenza produttiva vivaistica italiana con il 10% del mercato, ai vertici per la produzione di piante e fiori. Sono 15.000 gli addetti del comparto (5.000 in più in 10 anni), per un valore alla produzione che supera i 230 milioni di euro; 2.400 realtà produttive del verde (20% guidato da giovani), 400 i centri giardinaggio, 4.500 le imprese di cura e manutenzione del verde (il 50% concentrate nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia).

Esposizione green con 70 appuntamenti – aperti tra gli altri dal presidente della Regione Attilio Fontana, dall’assessora al Verde milanese Elena Grandi e Grazia Francescato – prevedono la partecipazione di esperti, tecnici, Pubbliche amministrazioni, scienziati, ricercatori, rappresentanze, consorzi, istituzioni, confederazioni, ordini, leghe sportive (calcio, golf) e associazioni. Temi caldi dell’edizione 2022: rigenerazione urbana, verde e salute, campi sportivi, comportamenti dei consumatori, Innovation Technology, Green Business, ambiente e sostenibilità.

Sono 115 le delegazioni ufficiali di buyer internazionali da 30 Paesi, provenienti soprattutto dall’Europa (il 44% dei quali dall’Est Europa), principale mercato di sbocco dei prodotti italiani (84% dell’export), bacino del Mediterraneo (10% dei buyer) e Medio Oriente (mercato emergente) - (10% dei buyer).

“È interessante che il primo grande appuntamento internazionale dell’industry del verde torni dunque in presenza, in Italia, nei padiglioni di FieraMilano-Rho per alimentare un mercato d’eccellenza che sta dando importanti segnali di crescita in termini di consumo privato e utilizzo urbanistico”, sottolinea Valeria Randazzo, responsabile della manifestazione.

Con una notazione sullo stato dell’arte del comparto: l’esplosione dei costi energetici ha messo a rischio il futuro di piante e fiori italiani proprio mentre la pandemia ha fatto riscoprire l’importanza del verde per la qualità della vita, la salute e il benessere dentro e fuori gli ambienti urbani.

Tra le curiosità a Myplant, le prove di treeclimbing dei boscaioli, le dimostrazioni di giardinaggio, i contest coi maestri mondiali della decorazione floreale, i frutti più antichi e le innovazioni più recenti, ambientazioni per cerimonie nuziali, nuove ibridazioni botaniche, centri giardinaggio del futuro, ulivi secolari e bonsai mastodontici, fiumi di fioriture e cactus monumentali, produzioni biologiche ed ecosostenibili-

E ancora smart garden per la casa, attrezzature per orti e giardini, macchinari eco e wi-fi per la cura del verde, nuove specie vegetali brevettate, nuvole di tillandsia, idroponica e aeroponica, verde verticale per interior design, tracciabilità e sicurezza dei prodotti, pavimentazioni outdoor a elevata durabilità anche in ambiente ostili e dalle alte performance, stabilizzanti dei terreni, bio-acceleratori e propagatori di crescita vegetale, vasi ecosostenibili e biodegradabili, aromatiche e cactacee, nuovi accessori e attrezzature per i punti vendita.

