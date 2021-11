Novità e spettacolo: torna il Motor Show

È stata presentata la seconda edizione del Mimo, Milano Monza Motor Show che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022. La Kermesse si svilupperà tra le città di Milano e Monza, mantenendo il suo caratteristico format gratuito per il pubblico, che potrà ammirare i modelli esposti su pedane tutte uguali, passeggiando per le strade del centro milanese, oltre che nei box e in pista all'Autodromo Nazionale di Monza: sono attese anteprime e novità di oltre 50 brand auto e moto. «Il pubblico che parteciperà alla seconda edizione di Mimo Milano Monza Motor Show, oltre a incontrare le novità esposte nel centro di Milano e nei box all'Autodromo di Monza, avrà la possibilità di provare e acquistare i modelli elettrici e ibridi - ha spiegato Andrea Levy, presidente MIMO -. Sabato 18 e domenica 19 giugno il pubblico potrà, inoltre, entrare gratuitamente in Autodromo e ammirare le sfilate di supercar in calendario, oltre agli equipaggi della 1000 Miglia. Mimo 2022 vuole essere una manifestazione di qualità popolare e anche la scelta di spostarci nella settimana successiva alla chiusura delle scuole vuole essere un'occasione perché sia volano per il commercio e il turismo attraverso un coinvolgimento superiore di giovani e famiglie».

Questa seconda edizione del Milano Monza Motor Show «testimonia la volontà di ripartenza dell'intera filiera automobilistica - ha sottolineato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e CEO Pirelli -. È tempo di guardare avanti focalizzando l'attenzione sia sulle nuove tecnologie che stanno trasformando il mondo dell'automotive, compreso quello delle supercar e del motorsport.Per questo, con grande piacere, abbiamo voluto ospitare ancora una volta l'anteprima della rassegna, consapevoli che sarà un'occasione importante per valorizzare l'industria automotive e il territorio di Milano, dove Pirelli è nata 150 anni fa e dove continua ad avere il proprio cuore». Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci ha ricordato che «la prima edizione di Mimo pur con i vincoli per la pandemia, ha affermato la brillante intuizione della sua formula e ha confermato il grande interesse per il mondo dell'auto».