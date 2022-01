Ogni giorno 15 soccorsi per eventi violenti. Zone turistiche in testa

Oltre 6mila interventi richiesti per eventi violenti, più della metà avvenuti per strada: 2.412 aggressioni, 307 liti, 210 risse, 128 assalti con arma bianca. Sembra un bollettino di guerra invece è il resoconto di un anno di soccorsi di ambulanze a Milano. Un anno, il 2021, segnato da restrizioni sanitarie di vario genere.

È stato l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato a chiedere all'Agenzia regionale Emergenza Urgenza la mappa dei soccorsi 2021. «Milano - spiega l'assessore alla Sicurezza - è la città con più crimini d'Italia in rapporto al numero di abitanti, questo risulta da fonti ufficiali del ministero. Per avere un quadro più dettagliato delle zone calde del capoluogo lombardo, ho chiesto ad Areu la mappa degli interventi per eventi violenti effettuati nel 2021. Così sono state messe in evidenza le aree in cui i sanitari sono dovuti intervenire più frequentemente con le ambulanze per prestare soccorso».

Le zone colpite si trovano prevalentemente in centro. «Sulla mappa - dice De Corato - i punti rossi che indicano l'intervento di Areu a seguito di un evento violento diventano un grande riquadro rosso in piazza Duca d'Aosta. Ciò non fa altro che confermare il verificarsi di continue risse e accoltellamenti. Quello che potrebbe emerge dallo studio di queste mappe degli interventi è che è più sicura la periferia rispetto alle zone centrali del capoluogo, nelle quali avvengono, appunto, più interventi di soccorso. Non è così - osserva - perché dalle cronache si scopre sempre che la residenza dei rapinatori è proprio la periferia. Oltre alla Centrale poi ci sono Porta Ticinese, porta Garibaldi e piazza Gae Aulenti. Tutte le zone centrali che dovrebbero essere maggiormente attrattive per i turisti sono quelle con incidenza delittuosa più alta».

Gli interventi in strada a Milano contano 2.412 aggressioni, 307 liti, 210 risse, 128 assalti con arma, 7 sparatorie. «Agli interventi in strada - precisa De Corato - vanno poi aggiunti quelli avvenuti in altri luoghi: case, uffici, luoghi pubblici, strutture sanitarie ecc. E si arriva alla cifra totale di 5.941. A questo numero poi vanno sommati 129 altri eventi, ascrivibili per lo più a situazioni psicologiche. Dalla tabella emerge anche il numero di interventi per le aggressioni su mezzi di trasporto: ben 142 aggressioni, 8 risse e 3 accoltellamenti».

«Una media di 15 interventi al giorno per eventi violenti: nemmeno Gotham city avrebbe questi numeri - attacca ancora De Corato - Per Sala la situazione non è così drammatica? Ogni giorno commentiamo rapine, molestie sessuali ed altri reati predatori». «Ora - conclude - il leit motiv è quello che arriveranno 500 nuovi vigili. Sala, oltre che elemosinare rinforzi delle forze dell'ordine al suo' Ministro Lamorgese che sappiamo non arriveranno mai, alzi il telefono e chiami il ministro della Difesa, Guerini, chiedendo di riportare per le vie di Milano i 436 militari di Strade Sicure che c'erano con il centrodestra, tolti poi da Pisapia».