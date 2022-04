Il Palazzo Giureconsulti rinasce come nuova agorà

Palazzo Giureconsulti, l'edificio cinquecentesco edificato per accogliere il «Collegio dei Nobili Dottori», ovvero chi che si occupava della gestione della città in piazza dei Mercanti, si prepara a una nuova vita. Realizzato su progetto di Vincenzo Seregni, fu aperto nel 1654 e ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità degli affari milanese, ospitando la prima Borsa Valori di Milano (1809). Dal 1911 è di proprietà della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Ieri è stato inaugurato il restauro del palazzo, che ha interessato la facciata e i principali spazi interni, fra cui la reception e la Sala Colonne. Il più antico e centrale centro congressi della città a due passi da piazza del Duomo, grazie al ruolo che ha ricoperto nel corso dei secoli, vuole assumere ora l'identità di luogo di incontro, animazione per le comunità della città impegnate nel rendere Milano sempre più attrattiva, innovativa e internazionale.

Il progetto di restauro, improntato alla conservazione delle superfici in ceppo dell'Adda e in pietra di Viggiù, è firmato dallo studio Feiffer & Raimondi di Venezia, il layout degli spazi interni, che si estendono per 4000 metri quadrati su quattro piani, e del loggiato è stato progettato e realizzato dallo studio Multiple Architecture and Research di Milano. Il Palazzo viene così concepito come epicentro urbano, luogo di passaggio, scenario di diverse attività. Qui avranno sede Milano&Partners, agenzia di promozione della città fondata da Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, e Parcam, società partecipata da Camera di commercio, che ha tra le sue competenze la valorizzazione del territorio nonchè la gestione del Palazzo e che ha curato insieme alla Camera i lavori di ristrutturazione. «Siamo orgogliosi di riaprire Palazzo Giureconsulti - commenta Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio - riportato grazie a un attento restauro all'antica bellezza e al contempo arricchito di nuove potenzialità infrastrutturali, tecnologiche e digitali. Un Palazzo rinnovato che vogliamo diventi centro del racconto della Milano che cambia e si sviluppa, la Milano delle molteplici identità e opportunità, che sa sempre rigenerarsi nei grandi progetti e nelle nuove idee». Oggi il palazzo sarà aperto al pubblico (dalle 11 alle 18) su prenotazione. Nelle sale si potrà ammirare una mostra multimediale per raccontare la trasformazione della città attraverso alcuni dei progetti urbanistici più importanti dei prossimi anni: dalla nuova piazzale Loreto a Mind, da MoLeCoLa Bovisa all'Arena Milano Santa Giulia.

A calare un'ombra sull'inaugurazione la scadenza dell'affitto della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte: «Non c'è nulla di conflittuale con l'attuale inquilino» assicura Vasco. La Camera di Commercio, proprietaria dell'immobile, ha indetto una gara per riaffittare l'edificio dal 2024 (il contratto scade nel 2023) indicando come base d'asta per il canone d'affitto annuale la cifra di 6,85 milioni di euro. Il bando si chiuderà il 16 maggio.