Palazzo Mezzanotte, Borsa in campo

Borsa in campo per il prolungamento dell'affitto di Palazzo Mezzanotte. È scaduto ieri il termine per l'invio delle buste telematiche con le offerte e la documentazione per partecipare alla gara per l'immobile, fin dal 1932 sede di Borsa Italiana. Il contratto è in scadenza alla fine del 2023 e la gara è per un contratto di affitto di sei anni, con la possibilità di prorogare per altri sei. Il canone annuale a base d'asta è di 6,85 milioni di euro. Borsa Italiana, controllata da Euronext, avrebbe presentato un'offerta formale, cosa che nelle scorse settimane non era stata data per scontata. Le perplessità di Euronext dipendevano soprattutto dagli oneri di ristrutturazione straordinaria del Palazzo previsti tra questo e il prossimo anno e su cui (se confermato l'affitto) dovrebbe aprire una contrattazione con Camera di commercio per contenere i costi. Come si legge nell'allegato al bando, ci sono tre interventi in programma. Già approvata la creazione di una cabina elettrica indipendente da Palazzo Turati, i lavori saranno realizzati tra settembre e gennaio. In programmazione il restauro conservativo di tutte le facciate del Palazzo con inserimento di illuminazione scenografica, per mettere in risalto le statue e i rilievi (periodo di realizzazione stimato tra gennaio e dicembre 2023). Terzo, la razionalizzazione dell'impianto antincendio, in programma tra il prossimo settembre e dicembre.

Interpellata sulla vicenda, ieri Borsa Italiana non ha commentato.

Lo storico immobile, di proprietà della Camera di Commercio, è concesso in comodato a Parcam, società partecipata della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (per il momento, anche la Camera di Commercio non ha diffuso comunicati ufficiali). Nel pomeriggio di ieri era prevista l'apertura delle «buste n. 1», contenenti la documentazione amministrativa, con la verifica della correttezza formale delle offerte. Il responsabile del procedimento provvederà all'esclusione dei concorrenti che non risulteranno in regola con le prescrizioni o alla eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. Quindi sarà fissata una seconda data per l'apertura della «busta n. 2», contenente l'offerta economica, formando una graduatoria provvisoria. Seguirà quindi la richiesta di migliorare, eventualmente, le proposte e infine l'assegnazione del contratto.