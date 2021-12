Panettone, il gusto di Natale: due giorni di eventi a Palazzo Bovara

In una Milano addobbata a festa e accesa da luminarie e alberi di Natale che danno spettacolo, si celebra anche il “gusto della tradizione” con un evento di successo come “Happy Natale Happy Panettone” dedicato al dolce milanese artigianale e a quello “creativo” che si tiene sabato 11 e domenica 12 dicembre a Palazzo Bovara, in corso Venezia 51 (MM1 Palestro), organizzato da Confcommercio Milano in collaborazione con MNcomm e Apci – Associazione Professionale Cuochi Italiani, il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e il supporto di Fiera Milano.

Una due giorni aperta al pubblico a ingresso gratuito, contingentata nel rispetto dei limiti anti-Covid, con Green Pass rafforzato e registrazione per il tracciamento dei dati. Apertura: sabato 11 dalle ore 11 alle 18,30; domenica 12 dalle ore 10 alle 18,30.

Nel cortile del palazzo è stata allestita una tensostruttura riscaldata e addobbata secondo tradizione con gli abeti di Natale messi a disposizione da Ersaf, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, dove si terranno masterclasses, show cooking e degustazioni. Al primo piano di Palazzo Bovara si può visitare la bella mostra “Le tavole del Natale e delle Feste”. Ecco il programma.

GLI ARTISTI DEL PANETTONE IN GARA

“Happy Natale Happy Panettone” ospita la fase conclusiva del concorso “Artisti del Panettone” organizzato da MNComm in partnership con La Gazzetta dello Sport. Gran finale domenica 12 alle ore 11.30 con lo chef Alessandro Borghese e Giulia Salemi che, alla presenza delle istituzioni, proclameranno il vincitore 2021. Partecipano 13 pasticceri provenienti da ogni parte d’Italia. La squadra, capitanata da Vincenzo Santoro - Pasticceria La Martesana, vincitore dell’edizione 2020, è composta da: Luigi Biasetto, Paolo Sacchetti, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Stefano Laghi, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Carmen Vecchione, Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum e Mattia Premoli, ai quali si aggiunge il primo classificato della “hit” della Gazzetta dello Sport dei migliori panettoni italiani.Occasione anche per acquistare direttamente, attraverso cosaporto.it, una selezione dei panettoni in gara preparati dai Maestri Pasticceri. Artisti del Panettone sarà in tv l’11 e il 18 dicembre alle ore 18 su Sky e Now con due speciali natalizi.

MASTERCLASS E SHOW COOKING

Pasticceri, maestri panificatori e chef proporranno masterclass e show cooking anche con le varianti salate del panettone mentre gli chef di Apci presenteranno un programma di show cooking dedicati alle “Interpretazioni del panettone tra dolce e salato”. Non solo, ci saranno proposte creative con il dolce tipico presente in molti piatti: dai più classici dessert agli antipasti. E tra i suggerimenti c’è anche l’uso del panettone “avanzato” in un’ottica di sostenibilità in cucina.

Protagonisti nelle due giornate di sabato 11 (ore 11-13-15) e domenica 12 (ore 10-11) alcuni tra i migliori chef (stellati e non) di Milano e della città metropolitana: Theo Penati, Sara Preceruti, Vincenzo e Salvatore Butticè, Lorenzo Buraschi, Tommaso Arrigoni, Giuseppe Postorino, Andrea Provenzani e Fabio Zanetello.

IL PANETTONE INNOVATIVO

L’Associazione milanese Panificatori, con il presidente Matteo Cunsolo e alcuni Maestri panificatori, propone – sempre sabato 11 dicembre (ore 17) – “Il Panettone innovativo”, due tipicità italiane in un unico prodotto, assieme ai ragazzi allievi del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo (l’ente formativo, in viale Murillo 17 a Milano, che fa riferimento alla Confcommercio milanese).

LA RICETTA DEI RAGAZZI DEL CAPAC

Gli studenti del Politecnico del Commercio e del Turismo propongono domenica 12 dicembre alle 12.30 “Il panettone del Capac” la loro versione del panettone tradizionale preparato sotto la guida del pastry chef Giordano Villa e dello chef di Apci, Massimo Moroni.



ANALCOLICO E ALCOLICO…

Altoga (l’Associazione nazionale torrefattori, importatori di caffè e grossisti alimentari) partecipa ad “Happy Natale Happy Panettone con il campione del caffè Gianni Cocco che presenta, sabato 11 dicembre alle 12.30, due sue preparazioni: il “Panettone Molecolare” (analcolico) e il “Christmas Drink” (alcolico).

L’ARTE DELLA TAVOLA DI NATALE

Al primo piano di Palazzo Bovara, nella galleria d’ingresso, si può vedere e trarre ispirazione la mostra Le Tavole del Natale e delle Feste dedicata all’arte della tavola. Le composizioni sono di Easy Life (Collezione Natale Dolce Vita), Taitù (RED Collection, Revolutionary Emotional Design), Tognana (Collezione Ribbon, Passion e Tartan e Complementi d’Arredo di Andrea Fontebasso 1760), Wedgwood (Collezione Lace Platinum di Vera Wang) e Weissestal (Collezione XMas). Nella mostra altre due tavole natalizie sono allestite da Caffè Scala & Alessandra Pirola Baietta e dalla pasticceria Martesana, vincitrice dell’edizione 2020 di “Artisti del Panettone”. Tutto con la “regia” di Art - Arti della Tavola e del Regalo, l’associazione che riunisce i produttori e distributori di prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa.

IL SOSTEGNO A FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

“Happy Natale Happy Panettone” sostiene Fondazione Umberto Veronesi promuovendo una raccolta fondi attraverso la vendita di gadget natalizi e panettoni il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica. La dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi, interverrà sabato 11 alle ore 15.30 su “La salute a tavola…sotto l’albero. Consigli di alimentazione nelle festività natalizie”.

I PASTICCERI DEL FUTURO

“Giovani Artisti” è invece il nuovo progetto che nasce dalla collaborazione tra Confcommercio Milano, Capac Politecnico del Commercio e del Turismo e Artisti del Panettone per sostenere i futuri pasticceri professionisti. Obiettivo: trasmettere alle nuove generazioni l’arte dolciaria italiana facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro ei mettere in contatto diretto gli allievi del Capac con le eccellenze del settore. Gli studenti Capac del terzo e quarto anno del corso di Pasticceria potranno frequentare lezioni, incentrate sui lievitati, con alcuni dei pasticceri di Artisti del Panettone e svolgere un tirocinio nei laboratori di importanti professionisti della pasticceria nell’area milanese.

LA MAPPA PER TROVARE IL PANETTONE TIPICO ARTIGIANALE

In occasione di “Happy Natale Happy Panettone” la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi ha realizza una speciale brochure con la mappa delle pasticcerie e dei panifici dove poter trovare il panettone preparato secondo il disciplinare del “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese”.