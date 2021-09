Piazza Mercanti caos: un accoltellato

Una nuova rissa in piazza Mercanti, come ormai succede quasi ogni fine settimana in centro e nei quartieri della movida dalla fine del lockdown. Questa volta è finita con un 18enne accoltellato e un suo coetaneo fermato per tentato omicidio.

La violenta lite è scoppiata intorno alle ore 19 di sabato. In centro c'erano molti poliziotti e carabinieri per il controllo delle manifestazioni contro il Green pass. Alcuni ragazzi hanno fatto scoppiare una rissa, non è chiaro per quale motivo, ma si tratterebbe di questioni futili. Uno di loro ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito il 18enne alla scapola destra. Il giovane ferito è stato subito portato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico dai sanitari del 118. È ancora ricoverato in ospedale, in osservazione. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia, in servizio proprio contro gli assembramenti del fine settimana. Gli agenti hanno sedato la lite. Sono subito partite le indagini, con la raccolta delle testimonianze dei presenti, per trovare il responsabile dell'aggressione. Sono poi subentrati gli investigatori della Squadra mobile, che poche ore dopo l'accoltellamento hanno fermato un 18enne egiziano con precedenti di polizia. Risponde dell'accusa di tentato omicidio. Anche il ragazzo ferito è egiziano.

Un altro accoltellamento, stavolta con una vittima, è avvenuto a Cesano Boscone. Un italiano di 36 anni è morto in ospedale dopo essere stato colpito da un fendente alla gola. L'aggressione si è verificata intorno alle 16.30 in via dei Tigli nel comune dell'hinterland. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso dal personale del 118, ma al Niguarda i medici non sono riusciti a salvarla a causa della gravità delle ferite. L'autore del delitto è scappato ed è ricercato dai carabinieri. Sono in corso le indagini dei militari di Corsico e del Nucleo investigativo di Milano. L'omicidio del 36enne, che aveva piccoli precedenti, sarebbe avvenuto al culmine di una lite improvvisa scoppiata sotto un palazzo. Al momento gli inquirenti escluderebbero l'ipotesi che il delitto si sia consumato in un «contesto di criminalità». La pista seguita dagli inquirenti sarebbe quella familiare. I militari, dopo aver raccolto i racconti degli abitanti dello stabile, sarebbero già sulle tracce dell'omicida.

RC