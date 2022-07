Ospite di una Rsa precipita nel vuoto: morta anziana

Una donna di 92 anni, ospite di una Rsa, è morta dopo essere caduta da una finestra. È successo nella mattinata di lunedì 4 luglio nel centro di via dei Ciclamini, a Milano. Il fatto è avvenuto poco prima delle 8, secondo quanto riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Gli inquirenti stanno cercando di capire se sia trattato di un incidente o di un atto volontario.

Secondo i racconti, la donna si è sporta da una delle finestre della struttura ed è precipitata nel vuoto, urtando violentemente contro il suolo. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un’auto-medica in codice rosso ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Cosa sia successo davvero è ancora da accertare. Per questo motivo l'esatta dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della questura di Milano. Oltre a loro, sul posto, erano presenti gli investigatori per procedere con i rilievi. Al momento nessuna pista è esclusa, neanche che si sia trattato di un gesto volontario. Sul corpo non è stata trovata traccia di violenza.