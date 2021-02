Rapinatore ferisce commessa: terrore nel centro di Milano

Tentativo di rapina in pieno centro a Milano, precisamente nel negozio Yamamay di piazza Cordusio. Secondo le ricostruzioni de La Stampa, la commessa avrebbe visto entrare un uomo nel negozio armato di una lama intorno alle 19:30. La donna, appena si è accorta dell'uomo armato, ha tentato di fermarlo, rimanendo però ferita durante la colluttazione.

La ragazza, 28 anni, è stata raggiunta da un fendente all'ascella sinistra che per fortuna non ha colpito l'aorta. I medici dell'ospedale Niguarda, dove è stata portata in "codice giallo", hanno già rassicurato sulle sue condizioni di salute.

Il rapinatore è scappato senza riuscire a rubare alcun tipo di oggetto né tantomeno l'incasso. La polizia, intervenuta insieme alla scientifica, sta setacciando il negozio nel centro di Milano sperando di riuscire a ottenere qualche indizio. Nel frattempo sono state requisite le immagini della videosorveglianza, con la speranza che possa riconoscersi il rapinatore. La Mobile ha dato il via alla caccia all'uomo.