Rapine e botte, movida sempre più violenta

Le rapine del fine settimana si concentrano ancora una volta nelle zone della movida. I carabinieri della Compagnia Duomo, insieme ai colleghi di Porta Monforte, del terzo reggimento Lombardia e del sesto battaglione Toscana sono intervenuti in numerosi episodi durante i controlli straordinari alle colonne di San Lorenzo e in altre aree piene di locali e molto frequentate nelle ore serali.

Un gambiano di 22 anni, irregolare in Italia e pregiudicato per reati contro il patrimonio e reati legati allo spaccio di droga, è stato arrestato per rapina. Mentre si trovava in un locale di corso di Porta Ticinese ha aggredito un cliente cercando di strappargli una collanina dal collo. È stato fermato prima dal personale della sicurezza del locale e poi dai militari.

Ancora: un italiano di 21 anni, con precedenti di polizia, è stato sorpreso dai militari di passaggio di pattuglia in via Torino mentre aggrediva uno spagnolo anche lui 21enne afferrandolo dal collo. I carabinieri hanno accertato che poco prima il giovane, poi arrestato, aveva intimato allo spagnolo di consegnargli i contanti che aveva con sé e lo aveva aggredito. I controlli dei militari si sono svolti anche in Darsena, corso Como, piazza Gae Aulenti, via Lecco e zone intorno. In queste attività sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso un algerino di 18 anni e un marocchino di 17, entrambi senza permesso di soggiorno e con precedenti di polizia. I due si trovavano in via Lecco, hanno avvicinato un 22enne italiano e dopo averlo immobilizzato lo hanno colpito e minacciato, strappandogli una collanina e un orologio per poi fuggire a piedi. Sono stati però trovati e fermati dai carabinieri. Durante i controlli delle loro generalità l'algerino ha dato in escandescenze colpendo con la testa il finestrino posteriore dell'auto di pattuglia, senza però danneggiarlo, quindi è stato trasportato per precauzione al Fatebenefratelli, dove è stato medicato e dimesso senza giorni di prognosi.

È invece stato deferito in stato di libertà per ricettazione, porto d'armi o oggetti atti a offendere e soggiorno illegale sul territorio nazionale un senegalese di 28 anni che aveva con sé un coltello e uno smartphone risultato rubato. È stato anche segnalato in Prefettura perché aveva 4,8 grammi di hashish. Tutte le persone arrestate, dopo le operazioni di identificazione e segnalamento, sono state portate a San Vittore. In totale nel corso dei servizi serali dei carabinieri tra venerdì e sabato sono state controllate e identificate 87 persone e controllate cinque automobili.