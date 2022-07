Regione, ok al bilancio. Le tasse restano ferme, aumenta la dote scuola

Nessun aumento delle tasse, anzi investimenti in istruzione e infrastrutture. In tempo di crisi, non è poco. Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2021 e l'assestamento al Bilancio 2022-24. In un quadro di recessione la Regione non tocca la leva fiscale, e anzi compie qualche scelta mirata. «Nonostante il calo del gettito fiscale, dovuto alla crisi internazionale e a situazioni contingenti come ad esempio la riduzione delle entrate del bollo auto - spiega l'assessore al Bilancio e Finanze Davide Caparini - la manovra è caratterizzata da due elementi: programmazione e razionalizzazione». «Il tutto - aggiunge - accompagnato dalla consueta razionalizzazione delle nostre spese: siamo l'amministrazione pubblica che costa meno, in assoluto».

La manovra è stata impostata tenendo conto del consuntivo 2021 che ha chiuso con un disavanzo di 275 milioni, e non di oltre 800 milioni come previsto. Rimane inalterata la parte corrente e non vengono aumentati i tributi esistenti, nonostante la riduzione delle entrate derivanti in particolare dal sensibile calo delle entrate della tassa auto, dovuto all'incentivazione dell'acquisto di mezzi ecologici. Il bilancio, d'altra parte, ha potuto trarre effetti positivi dagli interventi di razionalizzazione delle spese e dalla riprogrammazione delle risorse comunitarie, nonché dal recupero di proventi derivati da nuove norme. È il caso delle concessioni idroelettriche che permetteranno di ottenere circa 15 milioni. Il bilancio della Regione - ha spiegato il relatore, il presidente della commissione Bilancio Giulio Gallera - «continua ad essere virtuoso e così anche questa manovra non necessita di interventi di incremento del carico fiscale nonostante la parte corrente non sia diminuita».

Al centro dell'assestamento, gli ulteriori investimenti stabiliti per l'attuazione del Piano Lombardia (misure per stimolare la ripresa economica). «Un impulso senza precedenti agli investimenti nelle opere pubbliche, con un ulteriore incremento delle risorse per il Piano Lombardia» ha sottolineato il presidente Attilio Fontana. Ma ci sono fondi per le emergenze e per alcune iniziative strategiche. Tra queste l'incremento nel triennio, per complessivi 34 milioni, delle risorse per Buono Scuola-Borse di studio-Formazione docenti-Scuole paritarie. «Con questa manovra abbiamo stanziato 61 milioni di euro in più per il nostro sistema educativo» dichiara l'assessore all'istruzione Fabrizio Sala. Altri investimenti arrivano per il sistema abitativo pubblico (11 milioni e 300mila euro nel triennio).

Per quanto riguarda i trasporti, l'assestamento stabilisce la programmazione per finanziare nuovi interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria: 7 milioni annui dal 2023 al 2027. Inoltre 16 milioni e 600 mila euro a carico del 2022 sono stati destinati a Ferrovie Nord per interventi infrastrutturali e manutenzioni straordinarie.

Già sull'esercizio 2022 sono previsti i 160 milioni di contributo ad Arexpo Spa per il progetto «Mind» con gli insediamenti di Human Technopole, Irccs Galeazzi, Campus dell'Università e aziende private. I fondi serviranno per la costruzione di opere stradali e pedonali, passerelle e accessi.

Inoltre, l'assestamento stabilisce la dotazione iniziale di nuovi fondi istituiti da Finlombarda. Oltre a ricalibrare la destinazione delle risorse regionali, la legge di assestamento contiene anche nuove norme in settori dove è emersa la necessità di interventi urgenti. Fra questi, si segnala l'incremento della «Missione Turismo» per 2 milioni, per interventi di efficientamento energetico nelle strutture ricettive e nelle agenzie di viaggio.