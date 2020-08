Retata sulla movida A 39 senza mascherina multe da 400 euro

Blitz all'Arco della Pace e alla stazione di Porta Garibaldi. Zone della movida sorvegliate speciali durante il weekend (anche) dopo le roventi polemiche delle ultime settimane su episodi di violenza ed eccessi. La polizia di Stato ha svolto dei controlli straordinari all'Arco sabato nelle due zone ad altra frequentazione serale e notturna e il bilancio è di 39 persone multate per il mancato uso della mascherina (la sanzione è di 400 euro, 280 se si paga entro 5 giorni), 250 persone controllate, un'aggressione sventata a turisti, due ragazzine indagate per interruzione della metropolitana. La stazione e la metropolitana Garibaldi sono terminal di arrivo per tanti ragazzi, in arrivo anche dall'hinterland per trascorrere la serata a Milano, per questo la questura ha voluto puntare un faro. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale ieri sera hanno controllato 190 persone (di cui ventitré risultate con precedenti di polizia) e ne hanno indagate quattro in stato di libertà: una per porto abusivo di arma (aveva con sé un tirapugni che è stato posto sotto sequestro) un minore per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e due sedicenni per interruzione di pubblico servizio. Le giovani, dopo la mezzanotte e mezza, stavano litigando all'interno dell'ultimo treno in direzione Gessate all'altezza della fermata MM2 Gioia. La lite verbale è poi passata alle vie di fatto e le due ragazze hanno preso a rincorrersi all'interno del convoglio, obbligando il personale Atm a bloccare la circolazione e a richiedere l'intervento della Polizia. E durante i controlli serali la polizia ha pizzicato le trentanove persone senza mascherina anti Covid, a cui si aggiungono 46 passeggeri sprovvisti di biglietto e sanzionati da Atm. Due persone sono state invece segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale e 11 involucri di marijuana, verosimilmente abbandonati da qualche passeggero al momento dei controlli, sono stati sequestrati a carico di ignoti.

All'Arco la questura ha disposto dalle 21 un servizio di polizia giudiziaria in abiti civili, gli agenti hanno controllato e identificato 55 persone (18 minorenni), 12 delle quali sono risultate con precedenti. La polizia in borghese ha sorvegliato da vicino i gruppi di ragazzi che si appostano in piazza Sempione e nelle ultime settimane hanno preso di mira coetanei e turisti. Giovanissimi seduti sugli scalini attorno all'Arco con bevande alcoliche si mescolavano costantemente e si spostavano lungo la piazza con bici o monopattini in sharing. Verso le 23, gli agenti hanno notato ragazzi che erano prima in gruppi distinti avvicinarsi da più lati e indirizzarsi verso una comitiva di turisti di origine asiatica. Per prevenire una possibile aggressione o rapina, i poliziotti hanno chiamato rinforzi per fermare e controllare i ragazzi. L'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato chiede invece al Comune di predisporre controlli dei vigili in piazza Angilberto II, al Corvetto, dove «sia di notte che di giorno si assembrano stranieri senza mascherina».