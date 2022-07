"Risentirò Lamorgese". Serviva la Ferragni per svegliare Sala sul tema sicurezza

Se anche l'amica dei "compagni" Chiara Ferragni ha alzato la voce sui social, chiedendo a Beppe Sala di intervenire per porre un freno alla violenza dilagante di Milano, vuol dire che la situazione è proprio grave. Da mesi, anni, i milanesi chiedono al sindaco risposte senza mai ottenerle. Davanti alla preoccupazione dei cittadini comuni, Beppe Sala ha negato che la città potesse avere un problema di sicurezza. E tutti i video e le segnalazioni che arrivano dai social sono state derubricate come "percezione". Per la sinistra di Milano, infatti, l'insicurezza della città non è reale ma è amplificata dai social. Ma basterebbe uscire da Palazzo Marino e vivere la città per capire che la metropoli lombarda ha un serio problema e non è solo una percezione. La voce dei cittadini, per quanto sempre più alta e indignata, non è mai arrivata alle orecchie della giunta di Beppe Sala. Ci è voluto l'intervento di Chiara Ferragni, che ha denunciato l'insicurezza di Milano davanti a 30milioni di follower internazionali per smuovere il sindaco.

Intervenuto all'evento Looking for dedicato ai 30 anni di attività di Fondazione Cariplo, a margine dell'incontro, Beppe Sala in merito alle parole dell'imprenditrice digitale inizialmente si è limitato a un commento laconico: " Non condivido quello che dice ". Come sia possibile non condividere l'appello di una cittadina preoccupata davanti all'escalation di violenza non è chiaro, ma poi, incalzato dai giornalisti, ha aggiunto: " Capisco che sia un tema delicato e che c'è una sensibilità della città. È un periodo difficile. Nel colloquio quotidiano con i sindaci delle grandi città del mondo, problematiche del genere sono all'ordine del giorno ".