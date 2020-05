Ristoratore: "Mai visto i 600 euro ma pago le tasse. Lo Stato si vergogni"

“ Ogni giorno ci prendiamo cura delle nostre attività, ma dove è lo Stato? Vergogna ”. Non usa mezzi termini un giovane ristoratore intervenuto da piazza Duomo a Milano alla manifestazione contro le misure prese dal governo per le riaperture delle attività commerciali. L’imprenditore evidenzia che il coronavirus ha colpito tutti e nel frattempo “ nessuno ha visto i 600 euro, per questo ci fanno riaprire ma l'apertura a metà servizio è una presa in giro ”.

Il racconto

Il ristoratore precisa come i dipendenti siano parte integrante delle attività dei commercianti ma gli stessi titolari sono costretti a lasciarli senza lavoro a causa della quantità enorme di tasse. Racconta di aver chiuso la sua attività dal giorno dopo il decreto ma i pagamenti nono stati sospesi. “ Ho un ristorante - sottolinea dal megafono alla vigilia della riapertura di lunedì 18 maggio -, sono chiuso da due mesi e non ho mai visto 600 euro, siamo un popolo di lavoratori, abbiamo voglia di lavorare ma non ci sono i presupposti ”.

Poi usa una metafora per spiegare la situazione economica di questo periodo. " Lo Stato ti dice come guidare la macchina - prosegue -, ma la verità è che loro non la sanno guidare, non hanno mai lavorato: la teoria è una cosa, la pratica è un’altra ". Come riporta l'Adnkronos, Il giovane ristoratore dice che se i commercianti del capoluogo lombardo scendono in piazza per protestare significa che il problema è concreto e ricorda che “ Milano non si è mai tirata indietro ”.

Le attività commerciali a Milano

Stamattina si è svolta un'altra manifestazione organizzata da ristoratori e operatori dei pubblici esercizi all'esterno della stazione Centrale in piazza Duca d’Aosta. " Falliamo noi, fallite voi " è stato lo slogan degli imprenditori del settore, che hanno applaudito e ringraziato ironicamente le scelte fatte finora dall'esecutivo.

Dal 18 maggio riapriranno anche i negozi di Milano ma purtroppo ci sono tanti piccoli imprenditori che “ sono in difficoltà. Credo sia davvero il momento di dar loro una mano ” come ricordato stamattina dal sindaco Giuseppe Sala nel video messaggio quotidiano su Facebook.