Rom bivaccano nel parcheggio: "Ma il Comune non dice nulla"

Si fermano per giorni, stendono i panni e mangiano su tavolini di fortuna sistemati all'aperto. Poi, quando arriva la polizia se ne vanno, salvo tornare qualche ora dopo. Così, alcune famiglie rom hanno preso di mira il quartiere Adriano di Milano e, in particolare, il parcheggio di via Trasimeno, dove bivaccano per qualche giorno.

A denunciare la situazione sono stati il consigliere comunale della Lega, Silvia Sardone, e il presidente leghista del Municipio 2, Samuele Piscina, che si sono recati sul posto per documentare la difficile situazione con cui i cittadini devono fare i conti. " Diversi anni fa in quartiere Adriano c'era un problema costante: qui sostavano in continuazione carovane di rom" , ricorda la Sardone spiegando che "l a sinistra non voleva, ma grazie alle battaglie dei cittadini siamo riusciti a mettere la barriera anti-rom, termine che faceva rabbrividire la sinistra buonista per la quale i rom possono tranquillamente sostare dove vogliono e andare contro ogni regola esistente in Italia ". Ai tempi, quindi, il problema era stato risolto con la costruzione di una barriera che impediva ai caravan di passare, perché troppo alti. Ma ora, " il problema è tornato ", perché chi occupava l'area ha trovato un escamotage: " Invece di accedere con i caravan, usano le auto che sono più basse ". Così, i gruppi hanno ripreso ad accedere all'area dove " stazionano, bivaccando, stendendo i panni e mangiando all’aria aperta ".