"Sala discrimina gli italiani". La Lega inchioda il Comune

"Sala discrimina gli italiani": con questo striscione, un gruppo di militanti ed attivisti della Lega ha dato avvio ad un presidio dinanzi a Palazzo Marino (Milano). Guidati dall'europarlamentare, nonché consigliere comunale del Carroccio, Silvia Sardone e dal commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini, i manifestanti hanno voluto denunciare la pesante "discriminazione nei confronti degli italiani, sistematicamente scavalcati dagli stranieri in ogni graduatoria che riguarda le politiche sociali del Comune" . Tra i presenti anche la deputata Federica Zanella, la senatrice Maria Cristina Cantù ed alcui consiglieri comunali e regionali del Carroccio

Le parole di Sardone e Bolognini

"Testimoniamo l’assoluta sproporzione nei fruitori delle misure erogate dal Comune di Milano" , denuncia l'europarlamentare, che poi entra nel dettaglio della questione. "Per esempio per quanto riguarda il sostegno al reddito la misura 1 (per famiglie con minori) e la misura 2 (senza minori) finiscono 10 volte di più a stranieri piuttosto che italiani. Gli stranieri vengono sempre prima degli italiani in ogni voce riguardante il welfare, dalle borse lavoro agli aiuti al reddito, dall'esenzione mense alle bebè card" .

Una sproporzione evidente nei numeri, che ha spinto i rappresentanti del Carroccio a muovere delle accuse di razzismo nei confronti degli italiani da parte del primo cittadino di Milano Beppe Sala. "È evidente come questi numeri certifichino l'ideologia imperante della sinistra: questo è vero razzismo nei confronti degli italiani, sistematicamente scavalcati in ogni graduatoria che riguarda le politiche sociali" , aggiunge ancora Silvia Sardone. "Una situazione preoccupante soprattutto ora che c'è una grave crisi economica. Serve un deciso e netto cambia di marcia, possibile solo con un'amministrazione di centrodestra" , conclude.