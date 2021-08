Sala: "Escludiamo vittime. Pompieri con mani ustionate"

«Stiamo trovando delle camere d'albergo» per le persone evacuate dal grattacielo di via Antonini divorato da un incendio e dove vive anche il rapper Mahmood, che è stato tra i primi ad uscire e mettersi in salvo. «È il minimo, queste persone hanno perso tutto». A dirlo il sindaco Beppe Sala arrivato subito sul posto per seguire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza degli evacuati. «Ho visto dei vigili del fuoco con le mani ustionate - la sua commossa testimonianza - Stanno svolgendo un lavoro encomiabile, come sempre». Tra le prime immagini dell'incendio pubblicate quelle in un video su Instagram postate da Morgan. Nel filmato si vedono le prime fiamme e si sente il musicista che, da un palazzo di fronte a quello che ha preso fuoco, si accorge di quanto sta accadendo. Quindi, sconvolto per l'accaduto, si allontana velocemente insieme ad altre persone che si trovavano nell'edificio. Una signora racconta; «Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro». Lacrime e disperazione negli occhi di chi guarda attonito il palazzo e tutta una vita andare a fuoco. Un ventenne ha uno zainetto sulle spalle, «è tutto quello che mi resta». Una famiglia riferisce cdi aver sentito dei gatti graffiare la porta dall'interno di un appartamento, «ma era chiusa, non potevamo fare niente per salvarli».

Sala rimane fino a sera sul posto, raccoglie e fornisce informazioni, era atteso alle 20 alla festa del Pd sul Naviglio Martesana, alla cena con il segretario nazionale Enrico Letta e poi a un dibattito con gli altri candidati sindaci nelle grandi città ma capisce che non può lasciare il luogo della tragedia evitata e annulla. Nei primi momenti non si escludono vittime. «È agosto, domenica ed è difficile al momento fare bilanci. Ho visto uscire i vigili del fuoco con le mani ustionate e i volti arrossati» riferisce Sala. Intorno alle 22 ammette che si può «tirare un sospiro di sollievo, sono stati contattati tutti gli inquilini e questo ci rende più. Ora c'è da pensare soprattutto a questa povera gente che ha perso tutto, ci attiveremo perchè dovranno ricostruire la casa, ma va capito perchè in un palazzo cosi recente possa essere successo quello che è successo, siamo di fronte a persone che hanno rischiato la vita e hanno perso tutto e 4 ore fa avevamo un livello di preoccupazione assolutamente maggiore. Credo a questo punto si possano escludere vittime». Ora «valutate rapidamente le responsabilità, c'è un magistrato presente che dovrà verificare». Lo sfidante del centrodestra Luca Bernardo arriva la «solidarietà e un abbraccio alle famiglie». Grazie «ai vigili del fuoco che rischiano la loro incolumità» dal coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani.