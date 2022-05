Il Salone del Mobile, 2.100 espositori tra design e sostenibilità

Tutto pronto per l'inaugurazione del Salone del Mobile: dal 7 al 12 giugno, presso Fiera Milano Rho, si svolgerà la 60a edizione del Salone del Mobile.Milano, un traguardo importante da celebrare attraverso i valori chiave della manifestazione: qualità, innovazione, bellezza e, oggi più che mai, sostenibilità.

L’obiettivo è ambizioso: dimostrare che è possibile e necessario tornare a realizzare grandi eventi internazionali in presenza, fondendo criteri di sostenibilità e attenzione ambientale con la produzione d’arredo.

"Nell'organizzare questo Salone abbiamo messo grandissima energia perchè arriva dopo due anni molto complessi. Il Salone per 60 edizioni è stato il teatro dove grandi prodotti e le tendenze hanno avuo modo di esprimersi." afferma Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano.

“Il Salone – prosegue Porro – sostiene la necessità di una transizione ecologica reale e immediata: proprio per questo ha deciso di essere acceleratore di percorsi

etici e virtuosi investendo in un grande progetto curato dall’architetto Mario Cucinella. Aziende e creativi, infatti, potranno toccare con mano materiali alternativi già industrializzati, lasciarsi ispirare dalla visione di aree urbane quali possibili “miniere” di materie prime, riflettere sulla funzione della casa come cellula di un organismo più complesso: la città” conclude la Presidente, aggiungendo: “La sostenibilità della Manifestazione è la leva competitiva, su cui vogliamo puntare con onestà, impegno e trasparenza”.

"L'industria del legno arredo non si è mai fermata nonostante le difficoltà del Covid, la scarsità delle materie prime e caro energia. Ha saputo reagire veramente bene e abbiamo avuto un incremento nel 2021 del +14%." afferma Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo.

Le Manifestazioni del 2022 raduneranno, complessivamente, più di 2.000 espositori di cui oltre 600 giovani designer under 35: tutti potranno esprimere la propria identità al meglio, in piena libertà creativa. In fiera, il visitatore camminerà dentro gli stand che saranno, contemporaneamente, elementi architettonici e comunicativi. Spazi che accoglieranno i visitatori per mostrare le nuove collezioni e i concetti di lifestyle dei singoli marchi. Un’esperienza di visita immersiva che da sempre contraddistingue e rende unico il Salone del Mobile nel panorama fieristico internazionale.