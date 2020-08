Sangue e violenza tra immigrati: i pugni sulla testa senza pietà

L'immigrazione incontrollata sta causando non pochi problemi di sicurezza al Paese, dove quotidianamente si registrano risse e reati riconducibili a stranieri, talvolta irregolari, sul nostro territorio. Il clima in Italia è teso e lo dimostrano le cronache, da nord a sud. Non sono esenti le metropoli e ne è un esempio Milano, dove pochi giorni fa si è consumata una scena di ordinaria violenza tra stranieri nei pressi della Stazione Centrale, snodo cruciale per l'arrivo e le partenze di una delle più importanti città del Paese.

Tutto è nato con una rissa tra due donne, alla quale si sono poi aggiunti due uomini e sono questi ultimi a scatenare la violenza, iniziando una contesa a suon di pugni. Il parapiglia è proseguito per diversi minuti, fino a quando uno dei due non è riuscito a prevaricare sull'altro, che è finito a terra. Chi ha avuto la peggio è un ragazzo straniero di 28 anni, che nel cadere si è ferito gravemente, battendo la testa sul selciato. Questo è solo uno dei tanti episodi di violenza che si verificano nella zona della Stazione Centrale, che da ormai troppi anni è stretta nella morsa dei migranti, che lì vivono in veri e propri accampamenti, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori. La rissa in questione, stando a quanto si può intuire dai video, ha visto coinvolti cittadini di lingua spagnola.

Le immagini della rissa sono state riprese da alcuni passanti, che si sono affacciati ai balconi richiamati dagli schiamazzi per la strada. A dare notizia è stata l'Azienda regionale emergenza urgenza, che ha riferito che il tutto è avvenuto attorno mezzanotte di sabato. I passanti e i residenti di zona, allarmati per quanto stava accadendo, hanno chiesto anche l'intervento del 118, che si è rivelato fondamentale per prestare soccorso all'uomo ferito. I sanitari hanno da prima assegnato uno al ferito, che una volta giunto in ospedale si è trasformato in un codice giallo. Il 28enne è stato, quindi, ricoverato al Fatebene Fratelli di Milano e non si trova attualmente in pericolo di vita.

Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri per accertare i fatti ma al momento dell'arrivo dei militari non c'era più traccia dei contendenti, che avevano già fatto perdere le loro tracce. Nonostante i controlli intensificati nella zona della Stazione Centrale, risse e disordine pubblico sono all'ordine del giorno in questo quadrante di Milano, che troppe volte è stato palcoscenico di azioni criminali violente.