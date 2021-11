Scatta l'allarme all'Ikea: evacuate oltre mille persone

È scattato l'allarme al punto vendita Ikea di Corsico, comune della città metropolitana di Milano, a causa della rilevata presenza di una sostanza particolarmente irritante nell'aria.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano alle principali agenzie di stampa, sarebbero state prontamente evacuate dall'edificio all'incirca mille persone, che hanno ricevuto immediata assistenza medica sul posto. Le prime richieste di soccorso da parte dei presenti sono arrivate in centrale alle ore 13:07 di oggi, mercoledì 3 novembre.

In via Concetto Marchesi 4, sede del punto vendita dell'Ikea, si sono precipitate ben quattro ambulanze del 118, inviate direttamente dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Giunto sul posto in codice giallo, il personale sanitario a bordo dei mezzi ha prestato i primi soccorsi agli individui che lasciavano l'edificio. Al momento, tuttavia, nessuno degli assistiti avrebbe manifestato dei sintomi particolarmente preoccupanti di intossicazione.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti con la Squadra di Darwin e con due mezzi Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), con lo scopo di evacuare precauzionalmente l'edificio ed evitare che ci fossero conseguenze più gravi per i presenti. Nessuna notizia sulla sostanza che ha fatto scattare l'allarme al punto vendita del colosso svedese, anche se si ipotizza possa trattarsi di un semplice spray al peperoncino. Le indagini per ricostruire interamente le dinamiche della vicenda sono affidate ai carabinieri del comando compagnia Corsico.