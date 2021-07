Sea, linea di credito per la sostenibilità a Malpensa e Linate

Il Gruppo Sea ha sottoscritto con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa la prima operazione di finanziamento Sustainability-Linked del Gruppo. Si tratta di una “linea triennale da 50 milioni euro che permette di anticipare il rifinanziamento di una pari quota dei finanziamenti in scadenza nel 2022, consentendo alla società di gestione degli aeroporti di Milano di allungare la maturity dell’indebitamento finanziario”.



Il livello del margine della nuova linea di credito è legato al raggiungimento, o meno, di specifici target strategici in materia di sostenibilità ambientale: per Sea questo significa il miglioramento della certificazione Airport Carbon Accreditation, il programma di certificazione ambientale promosso da Aci Europe, l’associazione degli aeroporti europei. Il raggiungimento questo target è un ulteriore passo avanti per la strategia di sostenibilità del Gruppo Sea e “conferma l’impegno della società in merito all’urgenza di una rapida decarbonizzazione”.



Al momento infatti sono numerose le attività legate alla sostenibilità su cui Sea sta lavorando: dalla sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici negli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, all’impegno per attrarre compagnie che investono in flotte con aeromobili di ultima generazione, ai recenti accordi con il parco del Ticino per preservare la biodiversità dell’ambiente intorno a Malpensa fino all’impegno con i principali aeroporti europei per anticipare gli obiettivi Netzero al 2030.