Sea Prime: business aviation +75% per la Milano Design Week

Le fiere internazionali e i grandi eventi collegati alle manifestazioni spingono la ripartenza dell’economia di Milano come confermano i dati relativi al periodo in cui si sono svolti il Salone del Mobile.Milano e la Design Week di Sea Prime, società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa. Durante la Milano Design Week appena conclusa che ha visto oltre 400 mila visitatori arrivati a Milano per la prestigiosa manifestazione internazionale, oltre 1.100 movimenti di business aviation, con una media di 160 movimenti giornalieri nei Terminal gestiti da Milano Prime.

Il dato rappresenta un incremento del 75% rispetto alla stessa settimana del 2021, con un traffico per due terzi internazionale. A Milano Prime si è inoltre raggiunto il numero record di oltre 80 aeromobili in night stop contemporaneamente sui piazzali di Linate e Malpensa Prime, a testimonianza della forte attrattiva di Milano e del ruolo fondamentale della business aviation come porta di accesso alla città più fashion forward di Europa.