Si torna a correre: via alla maratona

Si torna a correre. Torna la maratona di Milano. Edizione numero venti, tanto attesa anche perchè sarà il primo grande evento sportivo di massa in città dopo la pandemia. Edizione che segue e quella dello scorso anno, in circuito, riservata ai campioni. Invece domenica 3 aprile i 42 chilometri e 195 metri della sfida più dura ed affascinante dell'atletica torneranno ad avvolgere la città. La Telepass Milano marathon è stata presentata ieri a Palazzo Reale tenuta a battesimo dal sindaco Giuseppe Sala e dal presidente di Cairo-RCS Mediagroup Urbano Cairo. Sarà un festa dell'atletica che comincerà il giovedì prima con il «Milano Running Festival», un contenitore di sport allestito in un'area del MiCo, Fiera Milano City, dal 31 marzo al 2 aprile dove si alterneranno attività di presentazione ed intrattenimento con sale conferenze pensate per atleti e personaggi di rilievo del mondo del running e dello sport. Utilizzando gli spazi indoor e outdoor del nuovissimo Parco City Life verranno inoltre organizzate attività di running e training. Cornice perfetta per una maratona che compie vent'anni e che si è ritagliata uno spazio importante nel calendario mondiale grazie anche ai risultati cronometrici da record che ne fanno una delle 42 km più veloci in circolazione e al numero sempre crescente di partecipanti. Non solo. La raccolta fondi legata «relay», la gara a staffetta, ha contribuito alla crescita di tutto il movimento del running attirando oltre 100 mila maratoneti, 90 mila staffettisti e 50 mila ragazzi.

Il percorso sarà un tracciato ad anello, con partenza e arrivo in pieno centro (corso Venezia), di fianco ai Giardini Montanelli. Un tracciato simile a quello del 2019 e caratterizzato da quasi 18 chilometri all'interno della «cerchia dei Bastioni» con le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano, e da quasi 28 chilometri complessivi all'interno della «circonvallazione filoviaria». Previsto il passaggio dei runner in zona City Life e area nord-ovest (Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese). Confermata la Lenovo Relay Marathon (staffetta), collegata al Charity Program, che permette di dividere il percorso ufficiale in 4 frazioni di lunghezza compresa tra i 6,5 e i 14,7 km ciascuna, attraendo i runner che desiderano prendere parte a una grande manifestazione sportiva sposando un progetto solidale. Anche quest'anno attese oltre 3 mila squadre.