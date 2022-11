La polizia sgombera 90 case occupate in una palazzina

Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, ha reso noto che le forze dell'ordine stanno effettuando lo sgombero in via Bolla di una intera palazzina di 156 alloggi, di cui circa 90 occupati abusivamente: “Oggi dopo un lavoro di 6 mesi guidato dalla Prefettura - scrive su Facebook - intensamente chiesto e incoraggiato dal Comune, e dopo anni di completo abbandono da parte di Aler e Regione Lombardia, si compie una svolta vera, si dice alt all'illegalità e al degrado: le Forze di Polizia effettuano lo sgombero di un'intera palazzina, 156 alloggi di cui circa 90 occupati abusivamente. Aler sta mettendo in sicurezza e a breve inizierà una riqualificazione totale" .

Sicurezza e ordine pubblico

L’assessore ha anche postato le foto riguardanti l’operazione messa in atto dalle forze dell'ordine. Ed ha aggiunto che "i servizi sociali del Comune di Milano hanno analizzato una a una le situazioni sociali ed economiche dei nuclei familiari, Aler ha messo a disposizione numerose soluzioni per il sostegno abitativo, cui ha contribuito anche il Comune, per circa 50 nuclei familiari con minori (perchè non si mettono in strada i minori), per iniziare con loro un percorso di reinserimento sociale. Chi governa una città, chi deve tutelare sicurezza e ordine pubblico, chi gestisce risorse pubbliche per aiutare chi ha difficoltà ad avere una casa, ha il dovere di affrontare e risolvere i problemi; ha il dovere di mettere le case popolari a disposizione di chi ha bisogno e ne ha diritto".

Prevenire nuove occupazioni

La giunta dem del sindaco di Milano Giuseppe Sala sembra quindi essersi accorta, finalmente, che qualche problema di sicurezza e di ordine pubblico in città esiste. C'è da sperare che il vento stia davvero cambiando e che le case occupate abusivamente vengano ridate a chi ne ha davvero diritto. Peccato però che il primo cittadino milanese continui ad assegnare le case popolari ai rom, che sembrano avere sempre la precedenza sulla loro assegnazione, penalizzando così i residenti regolari. Ai primi di ottobre, proprio in via Bolla, si era verificata una situazione preoccupante, quando una rissa tra romeni aveva reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. In quella occasione i residenti avevano ribadito di essere stanchi di dover vivere tra continui furti, regolamenti di conti e accoltellamenti.

