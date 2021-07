Singapore Airlines, 15 anni in volo a Milano Malpensa

Doppio anniversario per Singapore Airlines, 50 anni di presenza in Italia e 15 dall’inizio delle operazioni da e per Milano. Il primo volo da Singapore a Milano, operato con l’aeromobile Boeing 777-200ER, atterrò infatti all’aeroporto di Malpensa il 20 luglio 2006 e oggi la rotta a lungo raggio servita dall’Airbus A350-900, uno degli aeromobili a minore impatto ambientale con una capacità di 253 posti: 42 in Business, 24 in Premium Economy e 187 in Economy.



Dopo la sospensione dei voli nel marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, i collegamenti sono ripresi nell’agosto 2020 e la compagnia attualmente opera tre voli settimanali in partenza da Milano Malpensa per Singapore ogni mercoledì, venerdì e domenica.



“Celebriamo l’anniversario della presenza a Milano Malpensa di Singapore Airlines, che si conferma essere uno dei più fedeli partner del nostro aeroporto - ha detto Andrea Tucci, Vp Aviation Business Development di Sea -. Dopo lo stop dovuto al lockdown, la ripresa dei tre voli settimanali ha assicurato collegamenti diretti per l’Asia per i passeggeri e per il trasporto dellemerci. Auspichiamo che presto ci sia un incremento dei collegamenti considerata l’importanza di questo mercato sia per il turismo che per il business. Siamo orgogliosi di festeggiare insieme questa solida partnership che ha già una storia lunga 15 anni.”



Dale Woodhouse, General Manager Italia di Singapore Airlines, ha dichiarato: “L’Italia è un mercato chiave per Singapore Airlines e Milano è una città importante all’interno del nostro network. Dopo la sospensione dei voli a causa del COVID-19, abbiamo ripreso a volare da Milano Malpensa la scorsa estate e siamo fiduciosi che il mercato sia pronto per una ripresa duratura - ha sottolineato Dale Woodhouse, general manager Italia di Singapore Airlines -. Sono lieto dello stretto legame con Sea che si è sviluppato nei 15 anni di operazioni della compagnia a Malpensa e che ritengo sia destinato a rafforzarsi ulteriormente lavorando su progetti di reciproco interesse e beneficio nei mesi e negli anni a venire”.