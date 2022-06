Sopralluogo all'Arena: pista danneggiata e il prato è da rifare

Ieri una delegazione del Comitato provinciale Fidal, guidata dal presidente Paolo Galimberti, è entrata all'Arena civica. Lo scopo era toccare con mano i danni al prato alla pista causati dal mega concerto di sabato scorso organizzato da Radio Deejay. Danni denunciati già da alcune società sportive che si allenano nell'impianto.

«Tante piccole cose che fanno un danno importante - spiega subito dopo la visita Galimberti -. Il prato, certo. Ma soprattutto la pista ha problemi». Ieri il cantiere di dismissione del palco e del resto delle strutture montate per il concerto era ancora aperto. Si stava terminando la pulitura dell'area e non è stato possibile valutare nel dettaglio la situazione. Per oggi è in programma un nuovo sopralluogo da parte del Comune, insieme agli organizzatori e alla ditta che appena un anno e mezzo fa ha rifatto da zero la pavimentazione della pista. «Danni alla pista ce ne sono - continua Galimberti -, anche per sopperire a questa eventualità era prevista una fideiussione degli organizzatori. Ora verranno valutate la tempistica e la modalità dell'intervento di ripristino».

Intervento che, ha spiegato Palazzo Marino, sarà a carico degli organizzatori della serata con migliaia di persone. «Bene per noi l'intervento tempestivo - dice ancora il presidente del Comitato provinciale -, siamo impazienti di sapere. Di avere dati tecnici precisi. A noi preme riprendere l'attività il prima possibile». Le gare sono sospese in estate, ma per gli atleti l'importante è potersi allenare. Da domani comunque sarà di nuovo possibile accedere all'Arena. «Dopo il sopralluogo di oggi, anche i tecnici della Federazione valuteranno se l'intervento che verrà programmato sarà adeguato». In particolare i punti danneggiati della pista, basti pensare che c'è stato il passaggio di tir sulla pavimentazione e questo insieme al gran caldo ne ha sicuramente modificato i livelli, devono essere ripristinati per permettere un allenamento corretto. Conclude Galimberti: «In attesa di avere i dati tecnici, mi auguro che la prossima volta per ospitare una appuntamento di questo tipo in un luogo così delicato ci si pensi non due ma quattro volte. Milano ha tanti spazi...».

Anche i bambini e i ragazzini dei campi estivi, di atletica e rugby, hanno subito una sospensione di dieci giorni prima e dopo il concerto. Le famiglie erano state avvertite, tuttavia c'è stato un disagio. I bimbi possono accedere al prato dell'Arena solo senza scarpe, per non rovinarlo. «E poi con le torri del palco lo hanno praticamente arato...», dice un genitore che ha visto il manto erboso. Anche il prato è da rifare dunque, a causa dei solchi.