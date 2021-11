Spazio dedicato alle opportunità del Pnrr

È online da ieri il nuovo spazio digitale che Assolombarda dedica al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il Pnrr è lo strumento che si inserisce all'interno del programma Next Generation Eu, il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni e concordato dall'Unione Europea come risposta alla crisi pandemica. Il Piano presentato dall'Italia prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziate attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con Decreto del 6 maggio 2021. Il totale dei fondi previsti ammonta a di 222,1 miliardi. Risorse importanti, e opportunità importanti per tante aziende.

Questo spazio concepito da Assolombarda, dunque, nasce per accompagnare le imprese a cogliere le principali opportunità legate al Piano. La sezione del sito web di Assolombarda consente una lettura più agile del Piano e dei contenuti correlati più significativi, monitora e seleziona le principali opportunità, i bandi e gli avvisi strategici per le imprese, con notizie in continuo aggiornamento. «Il Pnrr è un'occasione storica per riprogettare il Paese e per il cambiamento, come ha ricordato recentemente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella» ha dichiarato Alessandro Spada (foto) presidente di Assolombarda. «Siamo però in ritardo - prosegue Spada - Sia per quanto riguarda l'approvazione delle riforme fondamentali per non compromettere la possibilità di utilizzare tutti i fondi del Recovery, sia per quanto riguarda la definizione dei progetti a livello locale. I territori sono fondamentali per la messa a terra di gran parte del Piano ma ad oggi non sono chiari né i tempi e le modalità con i quali le risorse arriveranno né come queste verranno impiegate. Il nostro territorio è già pronto per lavorare, collaborando tra pubblico e privato, per dare concreta applicazione al Piano». «Il momento è cruciale e non possiamo più temporeggiare: il rischio è quello di vanificare un'occasione irripetibile per il cambiamento, la rigenerazione e la crescita di economia e società. Per questo motivo oggi lanciamo uno spazio digitale all'interno del sito di Assolombarda dedicato al Pnrr, con l'obiettivo di accompagnare le imprese a cogliere le opportunità legate all'execution del Piano» conclude Spada.