Studenti del Politecnico festeggiano in 25. Uno assale carabiniere

All'inizio particolarmente virtuosi, negli ultimi tempi in caduta libera. Che gli studenti universitari siano ormai fuori controllo nel loro rapporto di sopportazione della pandemia lo dimostrano non solo i party «illegali» organizzati in abitazioni private, segnalati quotidianamente a polizia e carabinieri da vicini infastiditi (e che comunque ormai rappresentano vere e proprie sentinelle sul territorio per il contrasto della diffusione del Covid, quindi chapeau!). Il caso più emblematico dell'ultimo periodo infatti non riguarda appartamenti esterni agli atenei milanesi, bensì i frequentatori, nonché abitanti, degli ambienti dell'università Statale «Bassini». Come anticipato infatti sabato dal quotidiano «Il Giorno» quando, in seguito a sei casi di coronavirus, è scoppiato l'affaire delle feste clandestine che si tenevano all'interno dello studentato, più di cento ragazzi che vivono nelle due palazzine della struttura sono stati costretti all'isolamento.

Nel frattempo l'ateneo è stato spinto ad avviare un procedimento disciplinare per vederci più chiaro. Sembra infatti che chi tra i giovani nelle scorse settimane aveva tentato di opporsi a certi «riunioni» - troppo promiscue per non destare preoccupazioni sanitarie - sia stato sottoposto addirittura a una sorta di aggressivo mobbing. E se per ora sono sette gli studenti finiti sotto procedimento disciplinare - ovvero coloro i cui volti sono stati riconosciuti nel video consegnato come prova delle feste organizzate al Bassini prima della quarantena di massa - non si esclude che i nomi possano aumentare. Tutto dipende infatti dalle testimonianze che raccoglierà la commissione, nominata dal rettore Elio Franzini, per fare chiarezza su quello che succedeva nella residenza universitaria della Statale, faranno emergere ulteriori responsabilità. Intanto si aspetta l'esito dei tamponi a cui ieri sono stati sottoposti tutti coloro che abitano nella residenza.

Questa vicenda finora rappresenta un caso unico nel suo genere tra quelle emerse in città. Tuttavia quello che si aggiorna puntualmente ogni 24 ore è l'elenco degli studenti sorpresi a folleggiare in un appartamento o in un altro. Mercoledì intorno alle 22 a organizzare l'ennesima festa clandestina in un appartamento di viale Bezzi, a due passi dal Pio Albergo Trivulzio, sono stati 25 studenti del Politecnico, tutti spagnoli, ragazzi e ragazze tra i 21 e i 27 anni. Anche in questo caso i carabinieri del Radiomobile sono stati avvertiti da alcuni vicini che hanno segnalato schiamazzi e urla dall'appartamento abitato dagli studenti. Uno di loro, un 24enne che è tra i tre padroni di casa, ha cercato di scagliarsi contro i militari che hanno dovuto trattenerlo per evitare di essere colpiti. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre gli amici sono stati tutti sanzionati con la multa da 400 euro.