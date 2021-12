Sul bus col Green pass di un altro: multato

Viaggiava su un bus della linea 58 con un Green Pass non suo. Ha 60 anni il primo uomo multato a Milano per essere stato sorpreso senza certificazione verde a bordo dei mezzi pubblici. È successo giovedì in via Minghetti (zona Cadorna). I vigili della Locale stavano svolgendo i controlli insieme al personale di Atm quando si sono insospettiti per l'atteggiamento dell'uomo che, dopo averli notati, sembrava essersi molto agitato. Al momento di verificare il suo Green pass infatti lui ne ha mostrato uno intestato a un'altra persona. Mentre il certificato è stato sequestrato, il 60enne, oltre alla multa, dovrà rispondere di una denuncia per sostituzione di persona.

Intanto oggi Milano si ritrova per il ventunesimo sabato consecutivo in balia dei manifestanti No Pass che tornano alla carica e scendono nuovamente in piazza. L'appuntamento - preavvisato in questura da una donna e un uomo che già avevano annunciato l'appuntamento di piazze quindici giorni fa - è ancora una volta a partire dalle 15 sotto l'Arco della Pace dove, secondo la polizia, sarebbero attese circa cinquecento persone. La firma è dell'associazione La Genesi, che si auto definisce come «una delle forze trainanti del dissenso» e che parla di «un evento internazionale che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti di vari Paesi non solo europei: medici, avvocati, giornalisti, politici e attivisti impegnati in una comune lotta contro le politiche liberticide e la tirannia che i nostri governi, ormai ridotti a regimi, infliggono ai popoli dell'intero pianeta».

Sul palco, per l'Italia, è atteso tra gli altri anche Stefano Puzzer, protagonista noto per la protesta dei portuali di Trieste. Annunciata la presenza, tra gli altri, anche di Babek Oshidori, criminologo e magistrato dell'Alta Corte austriaca, Martine Wonner, parlamentare francese, del medico svedese Mikael Nordfors, del collega greco Nikos Vakolidis, dei blogger finlandesi Puhakka Santeri e Krista Kontunen.

Particolare interesse suscita, come ogni sabato, quel che potrebbe accadere ancora una volta tra piazza Fontana e piazza Duomo dove da mesi ormai si riunisce l'ala più oltranzista dei manifestanti contrari al certificato verde. La protesta di questi irriducibili però è ormai stata fiaccata dai controlli della polizia che, solo una settimana fa, ha bloccato oltre 200 attivisti per identificarli prima che potessero creare caos tra la folla dello shopping pre natalizio.

PaFu