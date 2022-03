Tajani e Salini, Forza Italia lancia la corsa alla Regione

Parte domani al Palazzo delle Stelline la corsa di Forza Italia alle elezioni Regionali dell'anno prossimo. Un evento organizzato dall'europarlamentare e coordinatore regionale Massimiliano Salini insieme a quello nazionale Antonio Tajani (nella foto). «Sarà un viaggio nelle dodici province lombarde con un duplice obiettivo - spiega Salini - Da un lato mettersi in ascolto di famiglie e imprese, raccogliendo proposte dai rappresentanti dei cittadini e dagli esponenti locali di Fi in questa fase nuova e delicata della vita del Paese nella quale al sollievo per l'uscita graduale dalla pandemia si intrecciano le preoccupazioni per le conseguenze drammatiche della guerra in Ucraina. Dall'altro, vogliamo rilanciare la centralità del movimento azzurro fondato e presieduto da Silvio Berlusconi, raccontare le battaglie e i risultati conseguiti in Regione Lombardia, sottolineandone la centralità per l'Italia e per l'alleanza di centrodestra».

In programma quindi una serie di incontri con i rappresentanti locali di Fi, assemblee politiche e momenti di confronto che nei prossimi mesi toccheranno i dodici capoluoghi di provincia. All'evento di apertura domani con il titolo «Milano chiama Lombardia. Forza Italia incontra i territori per costruire insieme la regione di domani» interverranno, oltre a Tajani, il ministro Mariastella Gelmini, Licia Ronzulli, la vicepresidente della Regione Letizia Moratti, il capo delegazione in Giunta regionale Fabrizio Sala, il capogruppo in Consiglio regionale Gianluca Comazzi, i coordinatori cittadino Cristina Rossello e provinciale Graziano Musella e i candidati sindaco ad Abbiategrasso Cesare Nai, a Cernusco Daniele Cassamagnaghi a Melegnano Vito Bellomo e a Vimodrone Mattia Murnigotti.