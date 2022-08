Tentato furto davanti alla polizia, arrestati due marocchini

Due ladri, probabilmente assai poco attenti, hanno cercato di rubare una vettura proprio davanti al commissariato di polizia, ma sono stati incastrati dalle telecamere di sicurezza installate all'esterno della caserma. Il fatto tragicomico è andato in scena a Milano, in piazza San Sepolcro, non molto distante da piazza del Duomo, alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 24 agosto. La coppia di ladri è stata quindi arrestata dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato furto aggravato.

Incastratrati dalle telecamere

Secondo quanto reso noto, i due soggetti che sono stati fermati dai poliziotti sono due cittadini marocchini, uno di 26 e l’altro di 23 anni, entrambi risultati con precedenti penali e senza permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un centralista del commissariato di Milano centro a notare, grazie alle immagini delle telecamere installate all'esterno della caserma, due persone che armeggiavano in modo strano all’interno di una macchina parcheggiata nelle vicinanze. Il poliziotto ha provveduto immediatamente a segnalare quanto stava avvenendo a una volante che si trovava in quel momento a passare in zona, che subito è intervenuta per controllare la situazione.

Avevano telefonini e un coltello

Una volta fermati dagli agenti, i due uomini sono stati perquisiti e trovati in possesso di tre telefoni cellulari e un coltello svizzero con una lama lunga nove centimetri. Per questo motivo, oltre all'accusa di furto aggravato, il 26enne e il suo complice di 23 anni sono anche stati indagati rispettivamente per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.

