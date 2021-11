Terza dose in farmacia con un appuntamento

Da oggi è possibile vaccinarsi comodamente sotto casa. Sono 365 le farmacie che al momento hanno confermato la propria disponibilità e ricevuto l'abilitazione: si inizia con over 60 e operatori sanitari che potranno richiedere l'iniezione booster, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima dose ricevuta. Tutti riceveranno Pfizer, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario. La somministrazione della terza dose consentirà di ricevere il green pass con validità di 12 mesi.

Per prenotare non sarà necessario registrarsi tramite la piattaforma regionale, ma contattare direttamente la farmacia aderente più vicina. L'elenco delle farmacie aderenti è consultabile sul sito farmacia-aperta.eu e sulla app di Federfarma LombardiaFarmacia Aperta. Verrà inoltre pubblicato dalle Ats sui loro siti istituzionali. Si tratta della messa a regime della sperimentazione delle vaccinazioni in farmacia della scorsa estate, avviata per incentivare gli over 60 che ancora non avevano aderito alla campagna. La fase sperimentale aveva coinvolto 21 presidi, permettendo di inoculare circa 2.650 vaccini.

Da oggi invece tutti gli over 60, che non si siano prenotati sul portale delle Regione, possono comodamente sottoporsi a profilassi sotto casa. Il 27 ottobre, infatti, sono partite le prenotazioni e le somministrazioni della terza dose per gli over 60 con il portale di Poste, ma al momento l'adesione di questa fascia di età è stata «piuttosto tiepida» per dirla con le parole del governatore lombardo Attilio Fontana che ieri ha spronato la popolazione a «partecipare con più entusiasmo e determinazione». Secondo l'ultimo aggiornamento del 2 novembre sono 291.601 le somministrazioni complessive della dose booster, di cui 223.611 tra gli over 60 e 177.923 tra gli over 80, mentre gli appuntamenti fissati hanno raggiunto quota 347.543, di cui 299.733 tra gli over 60 e 209.966 tra gli over 80. 147.060 sono i lombardi in attesa di vaccinazione. «Si sono fatte le scelte giuste con la vaccinazione, è l'unica strada per combattere il virus. Dobbiamo insistere e fare una campagna informativa per la terza dose che completa la copertura, che dovrebbe durare 4-5 anni: la terza dose è un completamento del ciclo vaccinale e la gente deve partecipare con più entusiasmo e determinazione».

Per quanto riguarda l'estensione della campagna vaccinale anche agli under 60, la Regione dichiara di essere pronta ,a di attendere le indicazioni del ministero della Salute e della struttura commissariale.

Da domani i 293.964 lombardi vaccinati da almeno sei mesi con un'unica dose di vaccino Janssen (Johnson&Johnson) possono accedere al richiamo con un vaccino m-RNA. La prenotazione deve avvenire attraverso la piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it