Travolti da un tir in tangenziale: morti due uomini, beccato il pirata

Tragico incidente lungo la Tangenziale est esterna milanese nel tratto in direzione Nord tra Liscate e Pozzuolo Martesana, dove un tir ha falciato due uomini, uno di 51 e l’altro di 55 anni, ed è poi scappato senza fermarsi per prestare loro soccorso. Ma gli agenti della Polizia stradale, coordinati dal pm di turno Paolo Storari, lo hanno trovato in zona Muggiò, in provincia di Monza Brianza. Da quanto ricostruito dalla polizia stradale l'incidente è avvenuto poco prima delle 17.45, nel momento in cui i due uomini, che stavano viaggiando verso Agrate, si sono resi conto che il carico del loro furgone bianco stava muovendosi e rischiavano di perderlo. La coppia ha quindi accostato e si è fermata nella cuspide spartitraffico con l'interconnessione con l'A35 Brebemi. I due sono quindi scesi dal mezzo per assicurare il carico che si era allentato. In quel momento sarebbe sopraggiunto il tir che ha travolto e ucciso i due uomini.

Non si è fermato dopo averli investiti

Il conducente dell’autoarticolato, secondo quanto riferito da un testimone oculare che avrebbe assistito alla scena, non si è fermato e ha proseguito il suo viaggio per prendere la prima uscita. Ad allertare i soccorsi è stato l’automobilista che ha assistito al drammatico incidente e ha avuto la prontezza di avvertire il 118, oltre che di segnare la targa del tir. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale plurimo. Sembra infatti poco plausibile che il conducente del mezzo pesante non sia sia accorto di aver investito due persone, proseguendo quindi la sua marcia.

La tragedia è avvenuta all'interconnessione tra la A35 e la A58, in prossimità di una cuspide che potrebbe aver reso difficile la vista dei due uomini scesi dal furgone e che non hanno avuto scampo. Quando sono giunti i soccorsi, per i due uomini non c'era ormai più nulla da fare. Entrambi erano a terra privi di vita e il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. I responsabili della Teem hanno chiuso il traffico lungo tutto il tratto interessato per permettere agli agenti della polizia stradale di fare i rilievi del caso. Agli automobilisti è stata indicata l'uscita di Liscate. Intanto, gli agenti della Polizia Stradale di San Donato hanno già provveduto a raccogliere e analizzare le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della Teem. Dai video sembra che il tir sia uscito all'altezza di Pozzolo Martesana.

