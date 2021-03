"Tre grammi 20 euro", la Lega denuncia lo spaccio alla luce del sole a Milano

La stazione Centrale di Milano è il crocevia degli spostamenti via terra da e per la Lombardia ma è anche uno dei nodi ferroviari più importanti d'Europa. In tempi pre Covid transitavano da qui circa 320 mila persone ogni giorno, oltre 120 milioni nell'arco di un anno. È una stazione elegante, la grande piazza frontale sulla quale sorge l'edificio viaggiatori è uno spazio di nuova concezione, recentemente ristrutturato, che però continua a essere in balia dei delinquenti e degli sbandati a ogni ora del giorno e della notte. Non un biglietto da visita positivo per la città, che da anni deve fare i conti con le organizzazioni criminali, italiane e straniere, che controllano il commercio della droga in questa che è una delle piazze di spaccio più attive della città, come ha dimostrato Gennaro Capasso, militante della Lega.

I problemi in stazione Centrale sono tanti. Senza soluzione di continuità qui si spaccia mattina, sera e notte davanti agli occhi dei viaggiatori e dei passanti, come dimostra il video pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale Telegram di Max Bastoni, consigliere leghista a Palazzo Lombardia. Gruppi di ragazzi trascorrono il loro tempo seduti sui cordoli delle aiuole, in attesa che qualcuno si avvicini per contrattare. Sono decine, per lo più stranieri, e spesso arrivano allo scontro con estrema violenza.

Le risse e le liti, soprattutto di sera, sono quasi all'ordine del giorno. Gennaro Capasso ha voluto documentare la facilità con la quale si può comprare la droga in stazione Centrale a Milano. È bastata una piccola telecamera nascosta per dimostrare la pericolosità di questa parte di città, dove chiunque può avvicinarsi al mondo della droga. " Questo conferma come la piaga dello spaccio di droga sia ben lontano dall’essere debellata. Tutte le iniziative fatte e prodotte nel piazzale della stazione Centrale si sono rivelate fatue e facilmente aggirabili dagli spacciatori. L’impressione è che al sindaco faccia più comodo convivere coi problemi anziché affrontarli e debellarli ", ha dichiarato Max Bastoni.