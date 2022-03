Truffa Covid, preso nel bunker sauna

Era nascosto in una specie di bunker, nell'hinterland di Milano, Paolo Vincenzo Malvini, il 55enne al centro dell'inchiesta della Guardia di finanza di Asti sulla truffa da venti milioni di euro sui fondi Covid che nelle scorse settimane ha portato a dieci arresti. Latitante da un mese, Malvini viveva in un seminterrato a cui si poteva accedere da una sauna attraverso un meccanismo abilmente occultato e azionabile solo dall'interno. Nel piccolo locale, circa 10 metri quadrati, l'uomo aveva allestito anche una sorta di laboratorio per la produzione di documenti di identità e fideiussioni false.

Arrestato e condotto nel carcere di Asti, gli inquirenti lo considerano il «direttore» e il «regista» di un vera e propria associazione per delinquere. Un uomo che, come annota quasi con ammirazione il tribunale astigiano nel decreto di sequestro preventivo, può vantare «indiscutibili doti di falsario». Attraverso un meccanismo complicato, ingegnoso e insidioso, fatto di documenti falsi, persone inesistenti, società create ad hoc e bilanci gonfiati, la banda è accusata di avere ottenuto prestiti e finanziamenti come Fondo di garanzia Covid e di truffare per 20 milioni la società dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti sull'acquisto di una grossa partita di mascherine.

Only Logistic Italia, la società di cui l'ex presidente della Camera è amministratrice, tra maggio e luglio 2020 (quel che restava della prima ondata Covid) aveva venduto al gruppo sette milioni di mascherine chirurgiche per un valore di oltre 19 milioni. Merce pagata grazie a due fideiussioni false di una banca di Asti e all'intermediazione di una società bulgara. Nel capo d'accusa il pm annota che gli autori del colpo approfittarono delle «serie difficoltà economiche» della Only Logistic Italia all'epoca coinvolta in un'altra inchiesta che aveva i conti bloccati e assoluto bisogno di chiudere l'operazione «per monetizzare in modo legale».