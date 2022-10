Un'aggressione ogni 13 ore: a Milano è record, ma Sala non fa nulla

I furti, le rapine, le aggressioni e le violenze a Milano, ormai, non fanno nemmeno più notizia. La città è caduta in una spirale di criminalità dalla quale sembra destinata a non uscire a breve, in parte anche per colpa di un'amministrazione che considera normale quanto accade in città. Moltissimi reati sono compiuti da stranieri, spesso immigrati irregolari presenti in modo illegale sul territorio, contro i quali non vengono emessi i provvedimenti di espulsione o non vengono fatti rispettare. Molti di loro vivono come clochard, contribuendo al degrado cittadino, altri hanno occupato edifici e strutture in periferia (ma non solo) nell'indifferenza dell'amministrazione. Tutto questo non fa altro che alimentare le fila della criminalità, che negli stranieri trova sempre il ricambio per rimpinguare le fila della manovalanza a basso costo.

Solo ieri pomeriggio, nell'arco di un'ora, ci sono stati due episodi in stazione Centrale. In entrambi i casi gli autori del reato erano marocchini, che sono stati fermati dalle volanti della polizia immediatamente dopo il compimento dell'atto delittuoso. Alle 17, una turista francese è stata derubata del suo smartphone da un marocchino di 23 anni, che subito dopo lo scippo è corso in direzione di via Napo Torriani, dove è stato poi bloccato dalla volante. I poliziotti lo hanno arrestato e per lui l'accusa è di furto con strappo. Ma subito dopo, nella stessa zona, un altro marocchino, stavolta di 48 anni, ha strappato una collana d'oro a una 35enne italiana in via Schiapparelli. Anche in questo caso l'intervento della polizia è stato rapido e l'uomo è stato fermato e arrestato per rapina.