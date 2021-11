Vaccinazioni arrivate al 90% e la Lombardia resta "bianca"

La Lombardia resta in fascia bianca e conta di restarci ancora per un po'. Nessuna nuova restrizione, dunque, almeno per un'altra settimana - ma si spera di più.

La conferma non esclude un certo peggioramento del quadro epidemiologico. La mappa dell'incidenza vede ormai nove province in giallo - la media regionale è a 57 - e questo è il segno che il contagio è ripartito davvero, ma è dal fronte delle vaccinazioni e degli ospedali che arrivano le notizie positive. L'occupazione Covid dei letti di terapia intensiva è ferma al 3%, quella dei ricoveri ordinari al 6%. Le vaccinazioni procedono bene. Ecco il «bianco».

Dopo qualche preoccupazione diffusa, l'ufficialità è arrivata ieri da Roma, ma a Palazzo Lombardia a dire il vero non hanno mai avuto dubbi. «La settimana si conclude con due buone notizie: la prima è che la Lombardia si conferma in zona bianca e la seconda è che ieri oltre 60mila lombardi hanno prenotato la terza dose» ha detto nel primo pomeriggio il governatore Attilio Fontana, in un video postato sui suoi profili social, stabilendo da subito un collegamento fra le relativa stabilità della situazione epidemiologica e l'efficacia della campagna vaccinale.

Fontana ha detto espressamente che «la conferma della zona bianca, comunicata da Roma, in base al consueto monitoraggio settimanale del venerdì di Ministero della Salute e Iss, è dovuta sicuramente al fatto che il 90% dei cittadini ha effettuato la seconda dose». «Adesso - ha aggiunto - dobbiamo insistere perché venga effettuata anche la terza, che conclude il ciclo vaccinale e permette un'immunità, che si protrarrà non per alcuni mesi, ma per anni». «Ieri (giovedì, ndr) - ha concluso - sono arrivate più di 60mila prenotazioni di cittadini per la terza dose. Grazie alla serietà dei lombardi, grazie al loro grande senso civico. Continuiamo così e concludiamo la vaccinazione tutti insieme».

E la vicepresidente, e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha completato il quadro delle notizie positive, dalle vaccinazioni Covid a quelle antinfluenzali. «Dopo l'importante traguardo di ieri (giovedì, ndr) con 8 milioni di cittadini lombardi che hanno ricevuto due somministrazioni di vaccino anti Covid, superiamo oggi le 528mila vaccinazioni antinfluenzali». Lo ha fatto sapere con una nota in tarda mattinata, la vicepresidente: «La campagna negli ultimi quattro giorni ha avuto un importante slancio, con un media di 44mila somministrazioni al giorno - ha precisato Moratti - Nell'ottica della collaborazione e del gioco di squadra - ha aggiunto - mi piace evidenziare l'apporto arrivato dai Medici di famiglia che nei loro studi hanno somministrato circa 307mila vaccini, più della metà delle vaccinazioni fatte fino a questo momento».