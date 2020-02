In viaggio con la Bit: le nuove mete di tendenza in Italia e all'estero e il valore del turismo organizzato

Viaggi e vacanze, in Italia e all’estero e dall’estero all’Italia: l’edizione numero 40 di BitMilano apre domenica 9 febbraio e prosegue fino a martedì 11 con molte novità e il ritorno dell’attenzione verso il turismo organizzato che, in tempi di crisi internazionali ed effetto coronavirus offre un importante livello di garanzie per ha le valigie pronte per trascorrere le vacanze in giro per il mondo.

Ed apre nella giornata di domenica prossima non solo a operatori e buyer ma anche al pubblico, a chi ama scoprire mete e novità, proposte a tutto campo in Italia e all’estero. Sono oltre 1.100 gli espositori da tutto il mondo presenti nei padiglioni di fieramilanocity e al Mico-Milano Congressi, location cittadina ideale per la manifestazione di Fiera Milano che vuole rafforzare e confermare la propria posizione di leader tra le fiere del mercato turistico forte della sua formula multitarget e del ruolo di “indicatore” della salute del settore, dei nuovi trend, e dei focus riservati agli operatori che si svolgono il 10 e l’11 febbraio con numerose iniziative di networking, opportunità di approfondimento e imatching tra player e buyer.

Il turismo rappresenta l’attività produttiva non strumentale più rilevante per l’Italia e registra un costante trend di crescita annuo. L’ufficio studi Enit certifica per il periodo gennaio-ottobre 2019 un aumento del 2,2% rispetto al 2018, con 84,4 milioni di viaggiatori internazionali, 361 milioni di pernottamenti (+4,4%) e una spesa turistica di quasi 40 miliardi di euro. La tendenza dell’incoming Italia trova conferma anche per quanto concerne il turismo mondiale: nel 2020 è atteso un aumento del 3,5% pari a 1,5 miliardi di arrivi, nonostante l’incertezza dello scenario geopolitico e sanitario. Nei primi 6 mesi del 2019 le destinazioni mondiali hanno ricevuto 671 milioni di arrivi turistici internazionali, circa 30 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2018 che corrisponde, 4% in più. Le economie avanzate consolidando il loro peso sul turismo globale con una quota del 54%, a fronte di un incremento stimato del +3,2%. Per quanto riguarda le partenze internazionali dall’Italia verso i principali Paesi esteri - l’outgoing - raggiungeranno quest’anno i 24,6 milioni, con un tasso di sviluppo del +3,3%: superiore alla media sarà la crescita dei flussi diretti verso l’Area Mediterranea (+3,8%).

Scenario di cui BitMilano 2020 rispecchia il sentiment positivo con conferme di partecipazione, prestigiosi ritorni e importanti new entry che compongono il mosaico degli espositori italiani e stranieri, privati e pubblici, come sottolinea Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano: “Vogliamo rafforzare il ruolo la presenza di Milano tra le capitali mondiali del turismo perché Bit ha la capacità unica di coglierne a fondo le specificità e rappresentare le esigenze degli espositori sia quelle del pubblico. L’incontro fra domanda e offerta, espositori e buyer, agenzie e addetti al lavori riguarda il business, il prodotto ma ha anche nell’informazione e nella formazione gli elementi distintivi, di qualità. Poi c’è l’internazionalità che porta a Milano compratori esteri interessati alla destinazione Italia. Guardando anche in prospettiva, ad esempio al grande evento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E sono sono oltre 600 i buyer selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano provenienti da 65 Paesi, in particolare da Usa, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa interessati al prodotto Italia”.

Novità della nuova edizione sono il ritorno, dopo un’assenza di alcuni anni, dell’Andalusia, del Brasile e dell’Egitto, Paese che ha visto un 2019 in netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi di turisti italiani e che presto avrà una nuova attrazione culturale, l’inaugurazione del Gem - Grand Egyptian Museum e il trasferimento delle mummie dei Re dell’Antico Egitto da Tahrir al nuovo museo di Civiltà Al-Fustat.

Fra le new entry straniere ci stato indiano del Kerala, che si presenta a fianco dell’Ente Indiano Incredible India, Sarajevo e l’Ucraina, l’Algeria, il Marocco, la Tunisia. Presenti le mete a lungo raggio orientali preferite dai connazionali, come Indonesia, lMaldive, Malesia, Mauritius, Seychelles e Thailandia, oltre a quelle caraibiche come Anguilla, l’arcipelago delle Bahamas, Cuba e Repubblica Dominicana, che presenterà un’ampia offerta di attrazioni eco-turistiche e di progetti sostenibili volte ad attrarre anche turisti indipendenti e amanti dello sport. Alla new-entry Brasile, si affiancano poi Cile, Guatemala, Nicaragua, Perù e Uruguay. Per menzionare altri Paesi di spicco, le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che presenterà in particolare Rijeka (Capitale della Cultura 2020),la Regione Spalatino Dalmata, Giordania, Israele, Moldavia, Polonia, la città di Smirne, il Nepal e lo Sri Lanka.

A livello di incoming, secondo Eurostat, l’Italia si attesta quarta nella classifica europea, registrando dati di crescita in termini di numero di pernottamenti rispetto al 2018: si passa infatti da 429 milioni a 433 milioni nel 2019 (+0,9%). Il podio spetta alla Spagna con 469 milioni (+0,5% sull’anno precedente), la seconda posizione è occupata dalla Francia con 446 milioni (+0,8%), cui segue ora la Germania con 436 milioni di pernottamenti (+4% rispetto al 2018).

Malgrado la perdita di una posizione, l’incoming italiano presenta numeri in aumento, un andamento positivo registrato anche da BitMilano che vanta l’importante ritorno della Regione Piemonte, oltre all’offerta delle Regioni Veneto, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia che metteranno così in campo un numero maggiore di seller e una più ampia segmentazione dell’offerta. Presenti, come sempre, Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Umbria, Sardegna e Sicilia. Tra le novità anche territori come Pompei, Maratea, Polignano a Mare e La Maddalena oltre a Favignana, San Vito Lo Capo, Erice e Castellammare (queste ultime attraverso il consorzio West Sicily).

Tra gli operatori privati, tra cui nomi di spicco come Best Western Palace, Blau Hotels, La Compagnia del Relax, Hertz, Ivh, Madagascar Destination, Nh Hotel Group, Nicolaus Tour, Qc Terme, Gruppo Una, I Viaggi di Maurizio Levi, Gattinoni.

Per il mondo associativo torna in Bit Astoi Confindustria Viaggi, la realtà che raggruppa oltre 60 nomi del tour operating italiano, presente con una propria lounge e uno spazio riservato in cui gli associati terranno incontri, presentazioni di prodotto. L’associazione terrà in fiera anche l’Assemblea straordinaria del Fondo Astoi, nato per offrire ai propri clienti una garanzia in caso di insolvenza e fallimento. Fto, la Federazione del turismo organizzato, ha scelto la Borsa internazionale del turismo per organizzare la Fto Travel Academy, l’attività formativa rivolta agli associati ce alle agenzie di viaggi in programma il 10 e l’11 febbraio con focus su legalità, fiscalità, digital marketing e coaching.

“La partecipazione di Astoi e Fto è anche un’opportunità rappresenta una opportunità per il mondo business to business, perché le iniziative favoriranno le trattative tra gli associati e i buyer - spiega Stefano Colombo, exhibition manager di Bit 2020 - ed è un segnale forte del ritorno d’ attenzione del turismo organizzato. Il ruolo delle agenzie di viaggi e il rapporto con i tour operator resta in primo piano: oggi vince chi si forma ed è aggiornato. Un’ ottima agenzia riuscirà sempre a gestire il cliente offrendo consulenza professionale e servizi efficienti. Il ruolo di un esperto di settore abituato a viaggiare e a conoscere novità e opportunità può dare un valore aggiunto importante per chi viaggia. Sia Astoi che Fto presentano iniziative legate a viaggio organizzato dando al consumatore garanzie reali legate a quello che acquista. La filiera del turismo ha valore dove c’è conoscenza, competenza e professionalità. Tenendo conto, sul fronte dei turisti, che febbraio è il periodo ideale per iniziare a decidere la meta da scegliere. Non solo, guardiamo a al futuro e alla Bit Milano 2021 perché vogliamo comprendere come sviluppare maggiormente i due aspetti B2B e consumer oltre ad l’offerta Mice ed eventi”.

Bit4Job, invece è lo spazio destinato al recruiting per il settore turistico: tre giornate dedicate alla selezione di personale qualificato, incontri legati alla formazione professionale e seminari inerenti al mondo del lavoro con circa 20 aziende che ricercano personale e sono presenti: Club Esse, Costa Crociere, Club Med, I Grandi Viaggi, Hertz, Gruppo UNA, Best Western Hotels & Resorts, QC Terme, Blu Hotels, Marriott. Le principali posizioni ricercate, oltre 1000 offerte in tutto, riguardano i settori ricevimento, sala, bar, cucina e pasticceria, animazione e sport, Spa e benessere, management e direzione.

BeTech è l'area rivolta al mondo digitale e alla tecnologia: 37 startup innovative selezionate dall’Associazione Startup Turismo, forniranno la loro testimonianza e racconteranno come il turismo traina anche la nascita di idee innovative. Negli speech si alterneranno responsabili di aziende quali Homeaway, Kigo, Avantio, Sysdat e verranno trattati temi utili ad affrontare le nuove prove che il mercato turistico propone: dall'importanza della marketing automation ai nuovi sistemi di customer relationship management fino alla vendita diretta online di camere, tour e attività.

L'area I love Wedding propone i servizi dedicati alle coppie di futuri sposi e planner,presidiato da Musement, e da alcuni dei migliori personal travel agent specializzati in viaggi di nozze. Nell’area si svolgeranno presentazioni dedicate alle destinazioni più igettonate per la luna di miale: Maldive, Seychelles, Polinesia, Madagascar, Mauritius, Australia, Dubai, Emirati Arabi.

Eventi e convegni sono al centro - ed è un punto di forza - di BitMilano: il Mice Village ha trenta espositori che presentano prodotti e servizi dedicati ai buyers nazionali e internazionali della meeting industry; e in collaborazione con Federcongressi&Eventi, associazione di riferimento, l’11 febbraio è in programma il seminario “Prendiamoli per la gola! Come organizzare il servizio catering e contribuire al successo dell’evento”.

Attenzione è riservata anche turismo Lgbt, in vista della convention annuale Iglta - International Gay & Lesbian Travel Association in programma dal 6 al 9 maggio a Milano, location selezionata anche grazie alla promozione congiunta fatta da BitMilano nelle scorse edizioni. In fiera si tiene il convegno “Fluo is Out. I trend reali del turismo Lgbtq+. Tutto quello che dovresti sapere in occasione di Milano Iglta 2020 Global Convention”. Presente anche una delegazione di Ambassadors Iglta provenienti da tutta Europa guidata dal vicepresidente Clark Massad. Il mondo Lgbt rappresenta una fetta di mercato che registra numeri importanti: secondo i dati Unwto i turisti del settore sono 35 milioni nel mondo, viaggiano più frequentemente con un potere d’acquisto maggiore della media. E’ stato calcolato che la spesa generata da questo segmento di mercato ammonti a 211 miliardi l’anno nel mondo, e in Italia 2,7 miliardi di fatturato.

Tutte le informazioni, gli eventi, orari e biglietti d'ingresso su www.bitmilano.it @bitmilano #bit2020