Violentata e rapinata in strada: l'orrore del marocchino sulla 25enne

Violentata e derubata in strada. È il racconto di una notte da incubo per una ragazza di 25 anni che, nella tarda serata di ieri, è stata aggredita da un 29enne marocchino, ubriaco e con precedenti, in via Pietro Calvi, a Milano. Dopo il fermo, lo straniero ha inveito contro i militari dell'Arma salvo poi colpire con calci e testate anche l'auto degli stessi carabinieri. Ora si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. " L'ennesimo episodio che avviene nella nostra città tra il silenzio della sinistra che rischia di essere complice ", ha commentato l'episodio Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

La violenza sessuale

Tutto è cominciato attorno alla mezzanotte e mezza di ieri (sabato 10 settembre) quando, ancora sotto choc, la 25enne ha allertato il 112. Stando a quanto si apprende dal comunicato del Comando Provinciale di via Moscova, nel corso della telefonata la ragazza ha raccontato di essere stata malmenata, derubata e poi palpeggiata da un marocchino in via Calvi, una strada non molto distante dalla fermata metropolitana Milano Dateo (zona Risorgimento). Giunti sul luogo della segnalazione, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono riusciti a intercettare l'aggressore che, dopo aver tentato invano la fuga, è stato arrestato.

Chi è l'aggressore

L'uomo, un 29enne senza fissa dimora, irregolare sul suolo italiano e con alcuni precedenti, si è dimenato per eludere le operazioni di controllo, colpendo con calci e testate l'auto dei carabinieri. A fronte dello stato di evidente alterazione psico-fisica, esacerbato dall'abuso di alcol, l'uomo è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli. Una volta dimesso dal pronto soccorso, i militari lo hanno accompagnato presso il carcere di San Vittore con l'accusa di violenza sessuale, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza, sebbene fosse grandemente provata, ha rifiutato le cure mediche.

"Girare per Milano è diventato un rischio"