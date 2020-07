Wizz Air, primi voli per l'Europa dalla base di Malpensa

Con il decollo dei voli con destinazione Eindhoven, Londra Luton, Lisbona, Mahon e Reykjavik la compagnia aerea ungherese low cost Wizz Air ha inaugurato dal punto di vista operativo la sua nuova base nell’aeroporto di Milano Malpensa. Operazione che in prospettiva darà nuovo slancio alla delicata e progressiva ripresa del trasporto aereo commerciale in Italia e degli aeroporti.ase 3.

Investimento importante - di mercato - nello scalo milanese gestito da Sea come aveva detto l’ad della compagnia Jozsef Varadi il 28 maggio scorso, quando era stato presentato il piano di sviluppo in Italia: venti le nuove rotte per undici Paesi oltre alle otto già operative a Milano. le nuove rotte previste da Milano, ma nei piano si arriverà a 32: Londra Luton, Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Rodi, Santorini, Salonicco, Zakhintos, Reykjavík, Lisbona, Porto, Pristina, Marrakech, Tallin, Tel Aviv.

La base a Milano Malpensa, quando sarà a pieno regime con la sua flotta composta da 5 moderni Airbus A321 è la numero 29 della compagnia e creerà oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 750 posti nell'indotto. Wizz Air ha iniziato a volare nel nostro Paese nel 2004 trasportando oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l'Italia su 100 rotte. E per Malpensa Wizz Air prevede di arrivare a due milioni di passeggeri a traffico aereo normalizzato.

Prenotazioni e informazioni su wizzair.com o con la app Wizz