Zone rosse nella bergamasca: nuove acquisizioni in Regione

Nuove operazioni a Palazzo Lombardia, nell'ambito dell'inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro e sulla gestione dell'ospedale di Alzano. Gli investigatori sono entrati negli uffici della Regione, su delega della procura di Bergamo, che ha disposto l'acquisizione di " materiale e supporti informatic i" necessari per ricostruire la vicenda. Tra il materiale sequestrato ci sarebbero anche le chat da febbraio a giugno dell'assessore Giulio Gallera e i documenti nella disponibilità del direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Busaferro, "quale persona informata sui fatti".

Tra i documenti acquisiti, ci sarebbe anche la lettera scritta lo scorso 6 aprile dalla Federazione regionale dei medici chirurghi e odontoiatri della Lombardia al presidente della Regione, Attilio Fontana, all'assessore al Welfare Giulio Gallera e al dg Luigi Cajazzo. Nella lettera, la Federazione parlava di una "assenza di strategie relative alla gestione del territorio" , evidenziando alcune criticità, tra cui " la mancanza di dati sull'esatta diffusione dell'epidemia, legata all'esecuzione di tamponi solo ai pazienti ricoverati e alla diagnosi di morte attribuita solo ai deceduti in ospedale ". Inoltre, veniva sottolineata " l'incertezza nella chiusura di alcune aree a rischio ". Nella lettera, secondo quanto riporta Agi, ci si lamentava anche di una " gestione confusa della realtà delle Rsa e dei centri diurni per anziani " e della " mancata fornitura di protezioni individuali ai medici del territorio e al restante personale sanitario ". A consegnarla ai pm è stato il presidente dell'Ordine di Bergamo, secondo quanto ha riferito lui stesso all'Agi.

Nel registro degli indagati sarebbe finito, secondo quanto riportano Agi e AdnKronos, l'ex direttore generale della Sanità Lombarda, Luigi Cajazzo. Oltre a lui, al centro dell'inchiesta ci sarebbero altri funzionari della Regione e dirigenti sanitari, tra cui il vice di Cajazzo, la dirigente di Areu Lombardia, il direttore dell'Asst di seriate e quello dell'Asst di Bergamo Est. Il reato contestato è quello di epidemia colposa. Non risultano, invece, indagati né Gallera, né Brusaferro.