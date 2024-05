Milva, quella indimenticabile voce su Raitre

Se avete voglia di passare un po' di tempo con la pantera di Goro, ecco che - a tre anni dalla scomparsa - Rai documentari vi permette di rivivere la sua storia, la sua carriera, la sua incredibile voce. Milva, diva per sempre, è il titolo del docufilm diretto da Angelo Longoni, prodotto da Elide Melli per Cosmo P. Eu in onda venerdì in prima serata su Raitre: ricostruisce la vita di Milva (foto) e il suo profilo più intimo allargandosi anche a una analisi dell'evoluzione culturale dell'Italia dagli anni Cinquanta fino al nuovo millennio.

Se molte attrici o cantanti possono vantare il titolo di dive, poche possono affermare di essere rimaste tali per sempre. Con la sua inconfondibile chioma rossa, la voce calda ed una personalità unica, Milva (1939 - 2021) è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani e a farsi conoscere per chi era veramente: un'artista indimenticabile. Il lavoro è stato costruito attraverso le testimonianze di sua figlia Martina Corgnati, del suo ultimo compagno Massimo Gallerani, con il materiale di repertorio delle sue esibizioni dal vivo e i contributi di chi l'ha conosciuta e amata come artista.

Ne esce un ritratto emotivo e introspettivo, a tratti leggero e spensierato, a tratti drammatico. Tra gli altri spezzoni video quelli di Theodorakis, Vangelis, Jannacci, Battiato, Piazzolla, Alda Merini e Iva Zanicchi.

E poi quelli di alcuni giornalisti e scrittori, ma anche stralci delle innumerevoli interviste rilasciate durante la sua carriera.