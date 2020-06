Minacce di morte all'ex vincitrice del Grande Fratello: "Ammazzo te e tua nipote"

" La finisci o la uccido la tua famiglia e la tua nipotina. Dimmi tu ", è solo una delle frasi choc ricevute nelle ultime settimane da Martina Nasoni. Da tempo l'ex vincitrice del Grande Fratello 16 è vittima di un mitomane, che la minaccia attraverso i social network. L'ultima pesante intimidazione, però, l'ha fatta uscire allo scoperto, denunciando i fatti sul suo profilo Instagram e chiedendo aiuto alle sue migliaia di follower.

Martina Nasoni ha trionfato nell'edizione 16 del Grande Fratello. Un successo che ne ha fatto crescere la popolarità, tanto da renderla uno dei personaggi del reality più seguito sui social. La "ragazza dal cuore di latta", come l'aveva soprannominata il cantante Irama dedicandole l'omonima canzone, però è finita suo malgrado al centro di una brutta vicenda, fatta di minacce e offese. Da tempo l'ex gieffina è nel mirino di un mitomane che la bersagli di messaggi contenenti insulti e addirittura minacce di morte. Intimidazioni che coinvolgerebbero non solo la Nasoni ma anche tutta la sua famiglia, per la cui incolumità oggi Martina teme. A denunciare il tutto pubblicamente è stata lei stessa attraverso le storie del suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una delle tante minacce ricevute: " La finisci o la uccido la tua famiglia e la tua nipotina. Dimmi tu ".